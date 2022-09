Celkem kladně, splnili jsme cíl, udrželi jsme se. Navíc jsme hráli v soutěži i celkem důstojnou roli, dokázali jsme i s takhle mladým týmem potrápit favority. V závěru ligy nás trochu opustilo štěstí, právě kvůli nezkušenosti a velmi mladému kádru jsme několik zápasů ztratili a to nám chybělo k postupu do play-off, který by byl opravdu velkým úspěchem v prakticky premiérové sezoně ve druhé lize.

Hlavní tým má za sebou v rámci letní přípravy několik zápasů, panuje spokojenost s dosaženými výsledky?

S výsledky nikoliv, ale ty jsou pro nás druhořadé. Jde nám o to, otestovat si hráče, důkladně se připravit na sezonu.

Můžete přiblížit, jakými změnami prošel, co se týče hráčského kádru, A-tým, co si od posil slibujete? Kádr již máte uzavřený, nebo budete ještě dodatečně kádr posilovat?

Jádro mužstva se nám podařilo vcelku udržet. Chceme tady mít dlouhodobě 75 procent týmu, který budeme vhodně doplňovat. Teď jsme stále ve fázi, kdy ještě zkoušíme řadu hráčů včetně zahraničních, v tomto týdnu ale chceme mít kádr uzavřen. I v průběhu soutěže ale chceme být flexibilní, a pokud složení týmu nebude dělat dobrotu, chceme mít možnost mužstvo posilovat, upgradovat. Samozřejmě se k tomu mohou přidat další okolnosti, jako jsou zranění. Většinu kádru máme postavenou na místních klucích, zbytek jsme doplnili.

S jakými cíli půjde hlavní tým do druholigové soutěže?

Hlavní cíl zůstává stále stejný, udržet druhou ligu. Hrát tam důstojnou roli a nedělat tam otloukánka. Chceme hrát hezké zápasy, hrát pro diváky, aby si to u nás v hale užili, snažit se při každém zápase zlepšovat a jako v minulé sezoně pokoušet se překvapit favority.

Hokejisté chebského Stadionu se mohou spolehnout na své fanoušky, kteří doprovází tým i na venkovní zápasy.Zdroj: HC Stadion ChebOpomenout nemůžeme ani mládežnické výběry. Jak jste spokojený s jejich výkony?

Jsme velmi spokojeni s prací, kterou tady děláme. Po nešťastné sezoně, kterou nám prakticky zhatil covid, se nám obrovsky podařily nové nábory. Troufnu si říct, že díky A-týmu a druhé lize tady je přesně ten „lesk“ klubu, který jsme potřebovali, a malé děti v Chebu chtějí hrát hokej, jsou na našich zápasech, sledují je, prožívají to, radují se společně s našimi hráči. Do přípravky nám teď chodí přes padesát šedesát dětí, některé šikovné jsme předčasně posunuli už do třetí třídy. Stejně tak se nám dařilo v mladších a starších žácích. Náš šéftrenér Pavel Hlavatý dělá vynikající práci, mladší žáci byli nejlepší v kraji, starší na druhém místě. To na druhou stranu zapříčinilo velký odliv hráčů do extraligových klubů, je tak před námi opět velká porce práce, výsledky asi nebudou letos takové, ale věřím, že znovu vypipláme řadu kluků pro nejvyšší republikové ligy.

Horší je situace v dorostu a juniorech…

Tady zůstává situace stejná, potýkáme se s velkým odlivem hráčů, a to kvůli odchodu do silnějších klubů nebo na studia. Proto tady zůstává prioritou tyto kategorie zachovat, abychom udrželi kontinuitu směrem do našeho áčka. V juniorech jsme nicméně i tak v loňské sezoně udělali výborný výsledek, doufáme, že na to dokážeme navázat.

Určitě bylo pro klub důležité udržení hlavního partnera klubu, kterým je i nadále švýcarská firma Schneeberger…

Samozřejmě velmi důležité. Zároveň si velmi vážíme toho, že společnost ze své vlastní iniciativy nabádá další podnikatelské subjekty v Chebu a jeho okolí k tomu, aby se přidaly k podpoře hokeje a sportu obecně. S tím, že pokud tady realizují jejich obchody s velkými obraty, tak by se mohly podílet i na celém veřejném dění, někdo si vybere sport, někdo kulturu, někdo sociální služby, vzdělávání atd. Samozřejmě, hledáme i jiné partnery, ale před společností Schneeberger klobouk dolů a velké díky!

Plánujete v nové sezoně nějaké změny na stadionu či máte nějaké novinky pro fanoušky?

V této oblasti se snažíme neustále zlepšovat, oblast fanoušků je pro nás klíčová, pro ně jsme druhou ligu vybojovali, aby měli v Chebu kvalitní sportovní produkt. Vrací se nám to výbornou atmosférou při našich zápasech. Do nové sezony vstoupíme s dalšími novinkami v našem fanshopu, snažíme se dále zlepšovat občerstvení, v novém proběhne také produkce zápasů, včetně nástupu týmů na led.

Brzdí vás ale zavření přístupových lávek na zimní stadion a omezení uvnitř haly…

Bohužel od ledna se marně snažíme o nápravu, velmi nám to komplikuje život, ale bohužel město Cheb se k tomu staví stále více macešsky a my to vnímáme jako házení klacků pod nohy. Otázku „lávek“ teď považujeme za prioritní cíl, pracujeme s různými instancemi a subjekty na tom, aby se situace změnila, aby diváci měli komfortní a pohodový vstup na zimní stadion, aby tribuny nebyly zapáskované a aby měli normální výběr místa a seděli tam, kde chtějí. Na tom velmi tvrdě pracujeme, nicméně skepticky musím říct, že řešení není otázkou dnů ani týdnů, ale spíše měsíců. V této sezoně to bude velmi těžké, ale neházíme flintu do žita, věříme, že se povede nějaké náhradní řešení.