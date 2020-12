Karlovarští hokejisté dokázali zvrátit nepříznivě se vyvíjející zápas s Libercem a berou další tři body.

Hokejová Tipsport extraliga: HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec | Foto: Aleš Bedlík

“Určitě patří velké poděkování všem hráčům, že to nezabalili, zápas to pro nás nebyl jednoduchý. Nehráli jsme úplně dobře na kotouči, přeskakovaly nám puky a nedařily se nám kombinace. Ale o to je to cennější, že jsme to dokázali zvládnout i při tom, když ten zápas nešel s náma, upracovat ho. Protože soupeř hrál dneska velmi dobře, půlku zápasu nás přetlačoval, ale pak jsme se zvedli a vydřeli ho zpátky,” uvedl po utkání karlovarský asistent Tomáš Mariška.