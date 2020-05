Matěj Zadražil se rozhodl vyslyšet volání Dukly Jihlava. „Dostal jsem skvělou nabídku a zároveň jsem cítil, že už potřebuji změnit prostředí, protože jsem víceméně celou kariéru na západě,“ vysvětluje 26letý útočník důvody svého odchodu na Vysočinu.

Ostatně dres jednoho z nejslavnějších klubů české kotliny, dvanáctinásobného mistra Československa, neoblékne „Dráha“ poprvé. Deset zápasů za „vojáky“ odehrál již před pěti lety, poté co pro jeho tehdejší mužstvo, karlovarskou „vlčí smečku“, skončila uprostřed sezony účast v ruské MHL.

Ale pojďme postupně. Již v 7. třídě si Matěje Zadražila vyhlédl kouč Václav Eismann, a tak odešel z mateřského Sokolova do Karlových Varů.

Svůj talent v dalších letech potvrdil. V lázeňském klubu si zahrál nejvyšší mládežnické soutěže, od extraligy dorostu přes extraligu juniorů až po zmiňovanou ruskou MHL, kde se loučil jako nejlepší hráč v kanadském bodování celé soutěže, s 60 posbíranými body. Na své konto si Matěj Zadražil připsal také 47 startů za mládežnické reprezentace, včetně účastí na mistrovství světa. V naší nejvyšší seniorské soutěži nastoupil za karlovarskou Energii ve 26 zápasech, poté se vrátil na Baník, kterému pomohl vybojovat po 22 letech účast v Chance lize. Ve 26 letech toho stihl poměrně hodně.

Matěj Zadražil. Jeden ze sokolovských hráčů, který v uplynulé sezoně neměl nejmenší problém s přechodem do Chance ligy. Hráč s výbornými fyzickými parametry. V utkání s Třebíčí skóroval ve dvojnásobném oslabení týmu, ve hře tří proti pěti. Celkem posbíral v loňském ročníku Chance ligy 40 bodů za 15 gólů a 25 asistencí.

Teď tedy opět míří na horácký zimní stadion, znovu v pozici domácího hráče. „Podle mě sehrálo roli i to, že jsem tady už působil, i když se tady dost věcí změnilo. Nový trenér, vystřídalo se tady dost hráčů, ale hodně kluků znám pořád osobně, nebo od vidění, když jsme hráli proti sobě,“ přibližuje Matěj Zadražil.

Zatím se připravuje na novou štaci individuálně, k týmu se připojí až 1. června. Obavy z přijetí ale nemá. „Jak už jsem říkal, spoustu kluků znám, myslím, že to bude úplně v pohodě,“ míní.

Jeden vzkaz Matěje Zadražila teď míří sokolovským fanouškům. „Děkuji za ty tři skvělé roky tady a určitě není vyloučeno, že si v Sokolově ještě někdy v budoucnu zahraji. Zažil jsem tady neuvěřitelnou postupovou sezonu, což tady 22 let nebylo, a jsem rád, že jsem mohl být u toho. Bez fanoušků bychom to nedokázali, za to jim patří velký dík.“

Jaké to bude, postavit se na modré čáře proti svému Baníku? „Nevidím na tom nic divného. Už hodněkrát jsem hrál proti týmu, kde jsem předtím působil. Zažívá to každý hráč, myslím, že je to v pohodě,“ zůstává v klidu.