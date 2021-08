Příprava nepříprava, derby vždycky vytrhne fanoušky z letargie. A to je přesně úterní případ. Do Sokolova přicestuje k testovacímu duelu extraligová Energie Karlovy Vary.

HC Baník Sokolov

„Chceme nastoupit v co nejsilnější sestavě, přijede extraligový tým, navíc nás čeká regionální derby,“ říká na úvod sokolovský lodivod Martin Štrba.

Ten bude aktérem vypjatého zápasu mezi horníky a borci z lázeňského města vůbec poprvé. „Já se na to moc těším,“ prozrazuje s úsměvem.

S čím nastoupí baníkovci do duelu? „Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát, přijede nám velice kvalitní tým, bude to pro nás velice kvalitní příprava, uvidíme, jak to dopadne,“ pokračuje trenér Sokolova, který mužstvo převzal po Tomáši Hamarovi, jenž zamířil zpět do mateřské Sparty Praha.

HC Baník Sokolov - HC Energie Karlovy VaryZdroj: Tomáš Bouda

Martin Štrba může být zatím v klidu. Jeho svěřenci odehráli tři přípravná utkání a dokázali si s Mostem, Kadaní i Benátkami poradit. „Spokojený samozřejmě jsem, všechny zápasy jsme vyhráli, i když v každém utkání je samozřejmě ta sestava jiná. Pořád je to příprava, bereme ji z pohledu kondičního, hrajeme na tři pětky, abychom do kluků ještě nějakou kondici natlačili,“ prozrazuje trenér Baníku.

Ten může kvitovat i obraz hry. „Z pohledu systému, který se snažíme do kluků dostat, jsou tam pochopitelně jako na každém začátku chyby, ale už se tam objevuje spousta věcí, které trénujeme, což mě těší. Z tohohle pohledu je spokojenost velká,“ pokračuje Martin Štrba.

Baník má vyhrazeny úterý a čtvrtky pro zápasy, i před nimi se však trénuje, probíhá dvoufázová příprava. Po čtvrtečním utkání čeká dvoudenní volno, v neděli večer se tým opět schází. „Takhle zřejmě pojedeme až do konce srpna, protože soutěž začínáme až 11. září,“ poukazuje trenér Sokolova.

Je složení kádru Baníku konečné? „Uvidíme, jestli nám ještě někoho pošle Sparta, jestli se prosadí kluci co jsou tady na tryoutu,“ odpovídá Martin Štrba.

HC Energie Karlovy Vary

Extraligové Karlovy Vary dorazí do Sokolova s mladší sestavou. „Utkání bereme jako další přípravný test pro vyzkoušení hlavně mladších perspektivních hráčů, kteří se nám teď vrátili zejména z Hlinka cupu, a doufáme, že si řeknou o své místo v sestavě,“ říká před derby karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Že by energetici duel s prvoligovým soupeřem podceňovali, odmítá. „Sokolov má teď kádr poskládaný velmi kvalitně. Zápas bude mít náboj, svoji kvalitu,“ je přesvědčen.

Energie Karlovy Vary půjde do zápasu stejně jako do těch předešlých z plné zátěže. „Já věřím, že se budou čím dál tím víc objevovat na ledě ty věci, které se snažíme pilovat na tréninku, a to je teď hlavní cíl pro všechna další utkání,“ hlásí na závěr Tomáš Mariška.

Mezi mantinely nedojde k souboji mezi bratry Rohanovými, domácí Tomáš Rohan má totiž zraněné zápěstí.

Určitě ale dojde na sokolovském zimním stadionu k souboji hlasivek fanoušků obou táborů, tak jako vždycky.