Do Baníku se navrátil Adam Horák. Je to správný krok pro můj rozvoj, říká

Další navrátilec. Hokejisté Baníku Sokolov hlásí další posilu do svého týmu. Do Baníku zamířil brankář Adam Horák z Karlových Varů, který v Baníku působil v sezonách 2019/2020 a 2020/2021, kdy se ale do branky dostal vždy pouze v jednom případě.

HC Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: HC Baník Sokolov/Tomáš Bouda