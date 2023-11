/HOKEJ/ Hokejisté sokolovského Baníku vstali v 17. kole Chance ligy na ledě Znojma z popela. Po dvou třetinách totiž prohrávali svěřenci sokolovského kouče Tomáš Marišky 1:3. Ve třetí třetině pak 2:4, přesto po mohutným finiši dokázali vývoj zvrátit a po výhře 5:4, nechali Znojmo vypít kalich hořkosti až do dna. „Byl to náročný zápas,“ vracel se k duelu ve Znojmě sokolovský útočník Daniel Kružík.

HC Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

„Nikomu se nedala odepřít snaha od začátku do toho dát všechno, ale dělali jsme chyby a z těch soupeř těžil,“ připomněl Kružík, z čeho domácí výběr gólově profitoval.

Sokolovští hokejisté však nesložili zbraně a v třetí periodě přichystali Znojmu pořádný šok. „Ve třetí třetině pro nás bylo důležité, že jsme se nepoložili poté, co soupeř znovu odskočil do vedení o dva góly,“ narážel Kružík na 51. minuty, kdy domácí odskočili Baníku na 4:2. „Všichni se k tomu postavili parádně a dokázali jsme zápas otočit,“ nešetřil chválou na dresu svých spoluhráčů Kružík, který byl hlavní postavou duelu, když si připsal na účet dvě branky a k tomu přihodil stejný počet asistencí.

Ve středu dorazí do Sokolova v rámci 18. kola Chance ligy pražská Slavia, které patří v tabulce předposlední třinácté místo. Baníkovci tak vzhledem k postavení v tabulce budou tvrdit na svém stadionu od 18.00 hodin roli favorita. „Slavia sice není v úplné pohodě, ale my víme, že to bude velmi náročný zápas, na který se musíme dobře připravit,“ upozorňoval Kružík, že jeho tým nečeká vůbec nic jednoduché.

„Osobně mi přijde jedno jestli hrajeme s týmem, který je první, nebo poslední, všechny týmy jsou letos velmi silné,“ poukazoval třetí hráč kanadského bodování Chance ligy.

„Myslím si, že mohu mluvit za nás všechny, když řeknu, že před naplněným stadionem se hraje nejlépe, proto bychom byli rádi, aby přišlo co nejvíce lidí a pomohli nám, abychom zápas vyhráli,“ přeje si Kružík, pro kterého to bude speciální bitva, jelikož v minulosti několik sezon hájil právě barvy pražské Slavie. „Myslím si, že to bude atraktivní zápas, kde může padnout hodně gólů, samozřejmě doufám, že do té jejich brány,“ doplnil s úsměvem šestadvacetiletý útočník Baníku.