Baník sice v Kadani již v 6. minutě vedl 2:0, poté co se trefil Vracovský a Zadražil, ale to nakonec nestačilo. I když obratu dlouho nic nenasvědčovalo. Domácí Trhači sice v první třetině snížili, ale ve druhé části Vracovský hostům vrátil dvoubrankové vedení.

Třetí třetina byla ale pro Sokolov hororová. Hned po 39 vteřinách snížil na 2:3 nenápadnou střelou Müller. Ve 49. minutě Wágner v přesilové hře vyrovnal a v další početní výhodě v 51. minutě dokonal obrat další brankou znovu Müller – 4:3.

Alespoň vyrovnat se Baníku nepodařilo. Kadaň se tak přiblížila Sokolovu na jeden bod. V sobotu hornický celek přivítá v dalším utkání pravdy čtrnácté Ústí nad Labem.

„Možná velmi nepokorně, avšak jednoznačně řeknu, že soupeř si nezasloužil zvítězit za tři body. Myslím si, že duelu s Kadaní by slušela naše výhra. Dvě třetiny jsme podle mého byli jednoznačně lepším týmem, zápas jsem si ale prohráli my sami, a to obrovskou nedisciplinovaností, kterou soupeř potrestal. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům ze jejich podporu. Byli úžasní a moc si toho vážíme. O to víc nás prohra mrzí,“ zhodnotil derby v Kadani sokolovský kouč Karel Mlejnek.