A kdyby chtěl, mohl se po zápase radovat z výhry svého současného týmu nad svým mateřským klubem. „Celé to bylo ubojované. Oba týmy věděly, o co hrají. Byl to zápas o šest bodů a my byli ti šťastnější,“ byl si vědom.

Odchovanec Baníku se na sokolovský led vrátil v mistrovském zápase bez jednoho měsíce po čtyřech letech. Usedl však na hostující střídačku. „Poprvé a naposled (se smíchem). Všechno to na tebe dýchne. Ať už prostředí nebo ráz celé organizace. Samozřejmě to byl těžký zápas a bohužel Baník ztratil body. Opakuji, že jsme byli šťastnější,“ líčil po zápase čtyřicetiletý bývalý reprezentant, jenž žertem ještě prohodil, že Baníku pomohl k tomu, aby vyrovnal, neboť se nachomýtl k inkasovanému gólu na 3:3.

Baníku se v současné době výsledkově nedaří, jak by si představoval. Zkušený hráč, ošlehaný zápasy za zahraniční týmy, se dokáže vžít do pocitů hráčů, které dobře zná a ještě v loňské sezoně jim pravidelně chodil gratulovat do šatny. „Kluci měli parádní přípravu, byli sebevědomí. Ale teď je i vidět, že někteří bojují sami se sebou, protože sebevědomí už je jinde, zápasy se otáčejí hůř a nepřiklání se to k nim. Potřebují teď ubojovat pár zápasů na 1:0, 2:0 nebo 2:1, aby se jim vrátilo sebevědomí, obětovali se všichni pro tým, uválčili pár výsledků a ono to pak naskočí,“ přeje Baníku i nadále úspěchy Radek Duda.

Domácí tým v pondělí nezvítězil. Ale další výhru si připsali fanoušci, kteří neúnavně podporovali svůj tým. Zasloužili si uznání i z tábora soupeře. „Kluci od nás to tady zmínili. Že takové publikum v první lize nezažili, aby když tým prohrává nebo prohrál, tak aby jim lidi ještě děkovali. Klobouk dolů. Pro mě to není nic nového. Ale je hezké to slyšet od druhých, že to dokáží ocenit,“ chválil sokolovské příznivce Radek Duda. Toho v hledišti podporovala spousta známých „Přišlo plno kamarádů, rodiče, sestřenku jsem v hledišti viděl. Už to ani moc nesleduji. Hokeje již bylo hodně,“ mávne rukou ostřílený útočník.

Radek Duda v minulosti podporoval Baník nejen jako fanoušek, ale také přispěl materiálně, když vybavil kabinu A-týmu. Ke dvojnásobnému mistru extraligy se váže ještě jedna zajímavost. Když zápas sokolovského A-týmu navštívil, vždy zamířil k pokladně a koupil si lístek jako kterýkoliv jiný fanoušek. V tomto směru nikdy nepožadoval žádné výhody. „Bylo by mi trapně si říkat o lístky. Prostě do té kasy musí člověk něco přihodit. Není to sranda, dělat hokej. A obdivuji všechny sponzory, kteří dávají do hokeje peníze. Přál bych si, aby třeba město zdvojnásobilo dar, Baník se mohl postavit na nohy pořádně a udělala se tady organizace, kterou začali Karel Mlejnek a jeho tým budovat. Jsem jejich velký fanoušek a mají můj obrovský respekt. Přeji, aby partneři jim šli vstříc a dostali takové prostředky, které jsou potřeba na chod organizace,“ říká závěrem Radek Duda.