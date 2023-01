Domácí se museli obejít bez nemocného gólmana Strmeně, takže do branky byl jasnou volbou Hrachovina a záda mu kryl mladíček Cinka. Po dlouhé době opět naskočil veterán Vondrka. Pro hosty šlo rovněž o velice důležité body, o čemž nejlépe vypovídal fakt, že do jihočeské metropole přicestovali o den dopředu.

Motor prožil vstup do utkání doslova jako ze zlého snu. Už ve druhé minutě vložil obránce Percy hůl do přihrávky karlovarského Rachůnka a kotouč zamířil do sítě bezmocného Hrachoviny – 0:1.

O dvě minuty později bylo ještě hůř. Pulpán vystřelil od modré a Černoch šikovnou tečí usměrnil kotouč za záda domácího gólmana podruhé. Vary vedly najednou o dvě branky a domácí celek vypadal jako boxer po těžkém k.o.

Jihočeši zvedali hlavu skutečně jen těžko. Do slibných možnosti se dostali Čachotský, Dzierkals a Štencel, na gólmana Habala však nevyzráli. Co bylo platné, že na střely na branku vyhrál Motor úvodní třetinu 8:6, když na góly to bylo 0:2…

Po změně stran to nebylo o moc lepší. Při gólovkách Beránka a Černocha Jihočeši díky Hrachovinovi doslova přežili klinickou smrt…

Gulašova bomba z první v přesilovce pak vrátila domácí do hry, ale stačilo další zaváhání v defenzivě a Gríger prakticky do prázdné branky vrátil Energii dvoubrankové vedení – 1:3.

Následné infarktové momenty naštěstí ustál Hrachovina a ještě před druhou sirénou zařídil kontaktní gól povedenou akcí obránce Hovorka, jenž se uvolnil na modré a zamířil přesně – 2:3.

V závěrečném dějství Motor výrazně přitlačil a nastěhoval se před Habalovu branku. Jenže do gólových šancí se dostávali jen sporadicky a zbytek pochytal karlovarský gólman.

Čas utíkal a žádný zdrcující závěrečný nápor se pořád nekonal. Až více než minut se domácí celek dostal k power play, ale žádnou šanci si nevytvořil a naopak Kohout do prázdné branky pečetil na konečných 2:4 pro Energii.

Branky a nahrávky: 27. Gulaš (Pech, Čachotský), 36. Hovorka (Pech, Kachyňa) – 20. T. Rachůnek, 4. Černoch (Pulpán), 31. Gríger, 60. M. Kohout (Jiskra). Vyloučení: 0:3, využití: 1:0. Rozhodčí: Hejduk, Vrba – Hynek, Klouček. Diváci: 5395.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorčka, Bindulis, od 30. navíc Kachyňa – Gulaš, Pech, Čachotský – Vondrka, M. Hanzl, Dzierkals – Valský, Vopelka, Strnad – Tomeček, Toman, Karabáček. Trenéři Čermák, Fousek a J. Novotný.

K. Vary: Habal – Pulpán, Huttula, Bartejs, M. Stříteský, Havlín, Dlapa, A. Rulík – T. Kohout, Černoch, Koblasa – Kopffer, Gríger, T. Rachůnek – Kofroň, Hladonik, Juusola – O. Beránek, Jiskra, Redlich. Trenéři Bruk, Skuhravý a Šik.

Hlasy trenérů – David Čermák (Motor): „Na začátku zápasu jsme inkasovali dva nešťastné góly, což náš výkon poznamenalo. Pak jsme se dokázali vrátit do zápasu, náš výkon šel nahoru. Chtěl bych hráčům poděkovat, jak utkání zvládli, vzhledem k tomu, v jakém zdravotním stavu se nacházeli. Musíme se dát rychle dohromady a připravit se na zápas s Kladnem.“

Vojtěch Šik (K. Vary): „Hodně nám pomohlo, že jsme na začátku přežili tlak soupeře, sami jsme dali šťastný gól a pak jsme přidali i druhý. Chtěli jsme hrát disciplinovaně, přesto jsme byli ve druhé třetině dvakrát vyloučeni a domácí z přesilovky snížili. V závěrečné třetině jsme chtěli dobře bránit a uhrávat osobní souboje. To se nám dařilo a za tři body jsme moc rádi.“