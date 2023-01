V první třetině sice byli energetici aktivnější než hosté, přesto šancí bylo poskrovnu, a tak se šlo po první siréně do kabin za bezbrankového stavu. I do druhé periody vtrhli podstatně lépe hokejisté Energie, ale šance Černocha či Stříteského bez větších problémů přikryl brankář Ocelářů Mazanec.

Nakonec gólově uhodilo ve 31. minutě, kdy měli hráči z lázeňského města výhodu přesilové hry, kterou dokázali přetavit v důležitou branku, o kterou se zasloužil Dávid Gríger, který se nejlépe orientoval před brankou Třince a poslal Energii do vedení- 1:0. Poté postrašil svou střelou ze slotu brankáře Karlových Varů třinecký Nestrašil, ale Habal puk za svá záda nepustil. Naopak brankově uhodilo na straně druhé.

Ve 37. minutě našel Jiskra mezi kruhy Martina Kohouta, který následně svou dělovkou propálil Mazance a Energii poslal do dvoubrankového trháku – 2:0. Potřetí se měnil ukazatel skóre v KV Areně v 50. minutě, když Třinec navrátil zpět do zápasu Aron Chmielewski - 1:2. V 52. minutě si však energetici vzali dvoubrankové vedení zpět, když Beránek v mezikruží najetého kapitána Jiřích Černocha, který bez problému dorazil puk do odkryté třinecké svatyně - 3:1. V závěru šli Oceláři do risku, a při hře bez brankáře inkasovali čtvrtou branku, o kterou se zasloužil po spolupráci s Grígerem Jan Hladonik - 4:1.

HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Branky a nahrávky: 31. Gríger, 37. Kohout (Jiskra), 52. Černoch (O. Beránek), 59. Hladonik (Gríger) – 50. Chmielewski (Hrehorčák). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 3179. Karlovy Vary: Habal (44. Lukeš) – Huttula, Mikyska, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Rohan, Rulík – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek), Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kohout. Třinec: Mazanec – M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste, Roth, Havránek – Nestrašil, Voženílek, M. Růžička – Svačina, M. Roman, Hudáček – Chmielewski, Hrehorčák, Kurovský – Ramik, Dravecký, Hrňa.