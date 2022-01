Utkání se ale z pohledu Varáků nevyvíjelo úplně ideálně, a to i přes vydařenou první třetinu. Šli totiž hned v první minutě do vedení, když se trefil Jakub Flek, pak ale kotouč do sítě svého bývalého zaměstnavatele dostal zlínský Ondřej Němec a bylo srovnáno.

Následoval devátý a desátý gól v sezoně pro Jiřího Černocha a Energie zase vedla. Nutno podotknout, že obě branky padly z přesilové hry. „Ty zápasy, co jsme prohrávali předtím, jsme nebyli schopni dát gól z přesilovky. To nám strašně pomůže, je to super,“ vyjádřil se o využitých početních výhodách dvougólový hrdina. A nezapomněl vyzdvihnout roli karlovarské legendy Václava Skuhravého: „Venca to tu hlavně zvedl, umí to výborně odlehčit, je s ním sranda. I do těch přesilovek a oslabení nám hrozně pomůže, protože to hrál celý život. Máme to nově postavené, co přišel Venca, a od té doby dáváme góly.“

„V moderním hokeji rozhodují přesilovky, a když dá mužstvo ze situace pět na tři gól, mělo by vyhrát, a naopak, když to nepromění, je něco zle,“ navázal na něj jeho parťák Tomáš Mikúš. Ten přitom nedávno přišel právě ze Zlína. „Není to tak dávno. Pocity byly smíšené, těžko se mi o tom mluví, ale jsem profesionál a snažil jsem se to brát jako každý jiný zápas. Nebral jsem to nijak speciálně,“ prohlásil na to konto slovenský útočník.

Pak ale přišla ze strany hostů slabá pasáž. „Z naší strany to nebyl úplně dobrý zápas. Po první třetině, kdy jsme vedli 3:1, nemůžeme čtyřicet minut čekat, co s námi Zlín předvede. To se bohužel stalo. Jediné pozitivum z toho jsou tři body,“ komentoval průběh zápasu 25letý Černoch. Ten byl nespokojený především s výkonem svého týmu ve druhé periodě, v níž domácí Berani snížili na rozdíl jedné branky.

„Měli jsme v hlavě, že jsme ztratili zápas v Olomouci a i s Kladnem jsme si to zavařili. Tak jestli jsme to měli nějak podvědomě v hlavě a báli jsme se o výsledek… Musíme si to rozebrat, tohle se nám stávat nesmí. Musíme diktovat tempo, když vedeme, a hrát celý zápas.“

Nakonec se ale karlovarským borcům podařilo zásluhou Mikúšova gólu do prázdné klece utkání rozhodnout a získat důležité tři body.

První zápas nového roku čeká klub z lázeňského města 7. ledna, kdy jeho hráči vyrazí na půdu třetích Pardubic.