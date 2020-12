Poslední vzájemný duel skončil v Mladé Boleslavi vysokou výhrou domácích 11:4. Od té doby jely oba týmy na vítězné vlně. Až do pátku. Bruslaři padly v Liberci, Energie si doma nedokázala poradit s Hradcem Králové.

"Boleslav hraje ve velké formě, to víme a vidíme na jejich výsledcích, mají výborné mužstvo. Bude to pro nás určitě těžké. Nemyslím si, že se budeme snažit o nějakou satisfakci, že se jim budeme snažit něco odčinit, ale jdeme zápas od zápasu a budeme se na to chtít opět připravit tak, abychom do toho zápasu lépe vstoupili a zvládli ho,“ říká před zápasem karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Utkání začíná v KV Aréně v 15.30 hodin.