V neděli energetici odstartovali na svém ledě proti Vítkovicím sérii čtyř domácích zápasů v řadě. Dnes od 17.30 hodin se v KV Aréně představí Dynamo Pardubice, v pátek do Karlových Varů zavítají Berani ze Zlína a čtyřzápasový blok zakončí v neděli duel proti Olomouci.

Energetici jsou před dnešním utkáním v nepříliš lichotivém rozpoložení, z posledních pěti zápasů získali pouze jediný bod po porážce s Litvínovem v prodloužení, z ostatních utkání odešli s prázdnou.

Pardubické Dynamo nezačalo novou sezonu opět nejlépe, prosincová sedmizápasová vítězná série ale katapultovala Východočechy až na současnou osmou příčku extraligy, aktuálně čtyři body za sedmou Energií (karlovarský celek má ale stále zápas k dobru). O uplynulém víkendu Dynamo bralo tři body za výhru 4:1 v Třinci, z Litvínova potom odjeli Pardubičáci s prázdnou a výpraskem 5:0.

„Pardubice začaly stoupat tabulkou, příchody některých hráčů a změny v týmu je dostaly o mnoho pater výše. Je to rozhodně kvalitní a nebezpečný soupeř,“ upozorňuje karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Soupeře ale energetici příliš neřeší. Klíčový bude vlastní výkon. „Musíme se hlavně zajímat o naši hru. Ta v posledních zápasech nebyla podle našich představ, a pokud se nezlepšíme my v našich výkonech, tak je úplně jedno, s kým budeme hrát. Musíme se vrátit k poctivému hokeji, zlepšit defenzivu, pomoct více našim gólmanům, začít být produktivnější směrem dopředu. To bude jediná cesta, jak můžeme s jakýmkoliv soupeřem uspět,“ má jasno asistent Energie. „Doufáme, že to všechno začneme plnit právě v zápase s Pardubicemi,“ dodává Tomáš Mariška.