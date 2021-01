Po čtyřech domácích zápasech v řadě teď čeká karlovarskou Energii porce utkání na ledech soupeřů. Ze sedmi nadcházejících kol Tipsport extraligy zamíří svěřenci Martina Pešouta hned šestkrát ven.

To by pro Energii neměl být až takový problém. Karlovarští posbírali venku 27 bodů, stejně jako v domácím prostředí. Mezi mantinely soupeřů jim k tomu ale stačilo odehrát o čtyři zápasy méně. „Paradoxně se nám letos daří více při venkovních utkáních, ať už se hraje s diváky, nebo bez nich. Teď jsme dokázali získat body i doma, tak věřím, že na to navážeme znovu i venku,“ přeje si karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Jako první vyrazí klubový autobus Energie na sever Čech, konkrétně do Liberce. Tam dnes od 18 hodin nastoupí proti místním Bílým Tygrům. „Liberec se výrazně zvedl oproti situaci, kdy jsme se s ním potkali v prvním zápase, stoupá tabulkou, sbírá body,“ upozorňuje Mariška.

Na začátku prosince Energie v KV Aréně na Severočechy vyzrála v poměru 4:3, o deset dní později již v Liberci kralovali Bílí Tygři, kteří se radovali z výhry 7:3. Teď Liberec okupuje pátou příčku naší nejvyšší soutěže. „Výborná přesilová hra, na to se budeme muset připravit, samozřejmě velká ofenzivní síla,“ přemítá karlovarský asistent o dnešním soupeři.

Recept na úspěch? „Hrát zodpovědně týmově, zodpovědně do obrany. Musíme být neskutečně obětaví, silní v soubojích. Pak můžeme hrát víceméně s každým soupeřem,“ poukazuje Tomáš Mariška.

V nedělním utkání s Olomoucí energetici dvakrát inkasovali v přesilových hrách soupeře. „Hru v oslabení musíme zlepšit a hrát jich méně. Zejména proti těmhle silnějším soupeřům. Pokud se nám to podaří, můžeme uhrát body s každým,“ je přesvědčen karlovarský asistent.

Energie odehrála víkendové zápasy již bez svých zámořských posil, přesto konečně přetrhla šňůru porážek. Roli Davida Kašeho s Jakubem Laukem proti Olomouci zastoupil navrátilec právě z Liberce Tomáš Rachůnek, který ve třetí třetině obstaral vítěznou branku Energie. „Návrat to pro něj nebyl úplně jednoduchý, nevracel se z Liberce do komfortní situace, takže mu možná chvilinku trvalo, než se trefil, a možná ani hra nebyla stoprocentně podle jeho představ. Ale pracoval na sobě a byl odměněn tím, že dal vítěznou branku,“ říká Tomáš Mariška.

Zdá se, že Tomáš Rachůnek se tedy začíná zase zabydlovat. „Musí to být lídr první pětky, první přesilovky. Je tady od toho, aby dával tyhle důležité branky a sbíral body. To je přesně jeho parketa, na kterou jsme ho sem brali, a je schopen ji velmi dobře zvládnout,“ má jasno karlovarský asistent.