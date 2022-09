Společně s Karlovými Vary vstoupil do klubu také nový investor Dušan Šenkypl, který ovládne 43procentní podíl. Toho doplní další investor Daniel Tobolka se sedmiprocentním podílem a deset procent a také extraligovou licenci bude mít v držení Hockey Club Karlovy Vary.

Novým investorem HC Energie má být Dušan Šenkypl

Udržení extraligového účastníka při životě vítají zejména fanoušci, kteří si tak mohli řádně oddychnout. „Hokej do Varů prostě patří,“ poukazoval František Jech. „Pokud by vše nedopadlo a město do Energie nevstoupilo, tak si myslím, že by hokej v našem městě skončil.“

„Já si pamatuji, ještě když jsem chodila s tatínkem na zápasy do Plechárny. Byla by škoda, kdyby hokej ve Varech nebyl, jelikož je to moje srdcovka. Jsem moc ráda, že do klubu vstoupili noví investoři, a panu Karlu Holoubkovi patří poděkování, že to tak dlouho držel,“ vzkazovala bývalému majiteli Eliška Pokorná.

„Je to skvělé, že to tak dopadlo, ani nevím, jak by to bylo, kdyby město do klubu nevstoupilo,“ přemítal Luděk Klima nad nejčernějším možným scénářem, kdy se také skloňoval možný odprodej extraligové licence. „Já chodím na každý zápas Energie, ať se daří, či ne, proto jsem rád, že hokej zůstal ve Varech a stále extraligový,“ řekl s úsměvem Klima.

Ženský a dívčí fotbal má budoucnost, předjímá předseda varské Slavie

Navíc právě od nových majitelů si fanoušci hodně slibují. „Snad ještě více klub pozvednou, ať už po sportovní, tak i finanční stránce,“ přeje si Miloš Kýval. „Samozřejmě vše si bude muset nejdříve pořádně sednout, ale zkušenosti pana Šenkypla se určitě budou hodit, pak věřím, že budeme stálicí v play-off,“ přemítá Kýval nad možnostmi A-týmu Energie po vstupu nových investorů.