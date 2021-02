V neděli se karlovarská družina přesunula na sever k podkrušnohorskému derby do Litvínova.

A tady musela Energie dorovnávat dvoubrankové manko, když v 15. minutě otevřel skóre Jarůšek a na začátku druhé třetiny využil přesilovou hru Ščotka.

Podařilo se.

Zásluhou Jiřího Černocha.

Ten ještě ve druhé třetině snížil a ve třetí třetině srovnal stav – 2:2.

V prodloužení si ale vzal Litvínov rychle druhý bod. Po 79 vteřinách ukončil derby svou druhou brankou v utkání Jarůšek.

„Viděli jsme kvalitní, vyrovnané utkání. Škoda že jsme ze závěrečného tlaku nedokázali přidat ještě jednu branku. Mrzí nás akorát to, že jsme podruhé proti Litvínovu nezvládli prodloužení. Ten extra bod je to jediné, co nám na tom výkonu chybí. Myslím ale, že jsme podali kvalitní týmový výkon, hráči odpracovali, co mohli,“ hodnotil zápas na severu Čech asistent Energie Tomáš Mariška.

V úterý přivítají Karlovy Vary na svém ledě od 17.30 Olomouc.