„Budeme trénovat v menším počtu, aby zatížení bylo intenzivnější, aby se hráči rychleji nadýchali a připravili se zase do té nejlepší formy,“ vysvětluje na úvod asistent Tomáš Mariška, který vedl trénink na ledě, za bedlivého dohledu hlavního kouče Martina Pešouta. Gólmanům se tradičně věnoval Pavel Kněžický.

Jejich svěřence teď čeká klasické předsoutěžní období. „Hráči nám zregenerovali, dostali dostatek času, aby si odpočinuli a doléčili nějaké zdravotní šrámy. Současně se měli také udržet v nějaké kondici,“ pokračuje Tomáš Mariška.

Zdroj: Zdeněk Plachý

Ten je zatím s přístupem energetiků spokojen. „Jsem rád, zatím to vypadá, že si to hráči vzali za své, a přišli připravení dobře,“ odpozoroval.

V prvním týdnu budou Karlovarští trénovat jednofázově, s výjimkou čtvrtka, kdy půjdou na led i odpoledne. „Trénink navíc využijeme k tomu, aby si hráči trošičku osahali hru, protože od příštího týdne nás čekají první přípravná utkání,“ dodává karlovarský asistent.

Těch má Energie naplánováno deset. První příští úterý na Spartě, o dva dny později doma proti Litvínovu. „V přípravě jde o výsledky až ve druhé řadě. Ne že by o ně vůbec nešlo, chceme vyhrát každé utkání, ale bude to teď hlavně o hledání ideálních dvojic, trojic. O hledání nejlepší sestavy, abychom byli dobře připraveni na začátek sezony,“ poukazuje karlovarský asistent.

„Přišli k nám někteří noví hráči, některé chceme vyzkoušet, chceme je vidět. Zároveň chceme dát prostor také mladším hráčům. Spíše je to teď o hledání ideálních vazeb, to bude primární cíl. O výsledky a body půjde až od 10. září,“ má jasno Tomáš Mariška.

Vedle nováčků se mezi mantinely KV Arény ukázaly i staré známé tváře. Filip Novotný, Lukáš Půlpán, zpět je Martin Rohan nebo útočníci Martin Kohout, Ondra Beránek, Petr Koblasa, Tomáš Redlich, Tomáš Vondráček.

„Nebylo to úplně snadné, i když jsme někteří už byli párkrát na ledě, tak takhle řízené je to jiné, led také dnes nebyl úplně ideální. Takže spíš takový seznamovací trénink,“ hodnotil první tréninkovou jednotku na ledě při odchodu do kabin další ze staré party, forvard Jiří Černoch.

Na návrat do „práce“ se karlovarský útočník, stejně jako ostatní, pořádně těšil. „Jo. Už mi i chyběl takový ten režim, že musím někam jít,“ směje se Jiří Černoch.

Navíc po těžké sezoně se znovu zapojil do přípravy také Jakub Flek. I český reprezentant ve službách HC Energie Karlovy Vary obul brusle na nohy už před pár dny. „Už jsem několik dní na ledě,“ potvrdil. „Úvodní tréninky jsou na osahání a vyzkoušení výstroje, ledu, puku, po nějaké té delší pauze,“ doplňuje na závěr.

Aktuální kádr Energie:

Brankáři: Vladislav Habal, Petr Hamalčík, Patrik Hamrla, Adam Horák, Filip Novotný.Obránci: Vítek Benda, Ondřej Dlapa, Lukáš Doudera, Tomáš Hanousek, Tomáš HavlínMichal Plutnar, Vladislav Pohanka, Lukáš Pulpán, Martin Rohan, Martin Weinhold.Útočníci: Lukáš Adámek, Ondřej Beránek, Jiří Černoch, Jakub Flek, Jan Hladonik, Vít Jiskra, Petr Koblasa, Martin Kohout, Jiří Kulich, Patrik Miškář, Martin Osmík, Jiří Průžek, Tomáš Rachůnek, Tomáš Redlich, Sebastian Seidler, Otakar Šik, Tomáš Vondráček.