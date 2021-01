V neděli se Karlovy Vary postavily na svém ledě proti Vítkovicím. Energetici vyjeli mezi mantinely s jednoznačným cílem. „V Plzni bylo vidět herní zlepšení, tlak do brány a velká bojovnost. S Vítkovicemi jsme chtěli být jednoznačně šikovnější v koncovce a produktivitě,“ prozradil karlovarský asistent.

Záměr se ale splnit nepodařilo. Energie prohrála popáté za sebou. „Nehráli jsme, co jsme chtěli. Nedostali jsme se k našemu hokeji a byli jsme všude pozdě, neuhrávali jsme souboje,“ přiznal Tomáš Mariška.

Karlovarská Energie se proti týmu z Ostravy dokázala gólově prosadit až v 50. minutě zásluhou Davida Kašeho, ten ale již pouze snižoval na 1:4. „Vítkovice na nás vlétly, a i když jsme přestáli jejich úvodní tlak a měli tam dvě příležitosti, tak jsme si je potom nechali odskočit o dvě branky. Houževnatou, poctivou obranou nás již nepouštěli do žádných větších příležitostí,“ popisuje karlovarský asistent dění v KV Aréně.

První třetinu vyhráli hosté po brankách Mikysky a Dočekala 2:0, třetí branku přidaly Vítkovice ve druhé části, 25 vteřin před jejím vypršením skóroval v dvojnásobné početní výhodě Krenželok.

Na 0:4 upravil ve 48. minutě Kalus. „Třetí gól, který jsme dostali do šatny, byl myslím rozhodující. Byť snaha našich hráčů byla až do konce, tak Vítkovice byly lepší a zaslouženě vyhrály,“ uznal sportovně Tomáš Mariška.

Rachůnek zpátky v Karlových Varech. Proti Vítkovicím nastoupil v dresu Energie opět Tomáš Rachůnek. „V Liberci jsem dostával čím dál méně prostoru a já potřebuji hrát. Začal jsem nad tím přemýšlet a dohodli jsme se na ukončení smlouvy. Prostě si to bohužel nesedlo, to se někdy v hokeji stává. Dohodli jsme se, že bude lepší, když budu někde, kde dostanu více prostoru a kde mě ten tým dokáže víc využít,“prozrazuje devětadvacetiletý útočník, jak došlo k návratu z Liberce do Karlových Varů.

Nejproduktivnější hráč Energie v loňské sezoně naskočil do prvního útoku, vedle Davida Kašeho a Jakuba Fleka. „Myslím si, že nám do první lajny zpátky zapadne. Teď byl přesun hodně rychlý a jeho pozice nebyla vůbec jednoduchá. Já věřím, že si to sedne a že jak Tomášovy, tak naše týmové výkony půjdou ještě výše a budou výrazně lepší,“ řekl k roli navrátilce karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Že to karlovarský klub myslí se sázkou na osvědčenou kvalitu vážně, ostatně dokladuje smlouva, která byla s Tomášem Rachůnkem podepsána do konce sezony 2022/23 .V uplynulé sezoně Rachůnek zaznamenal 52 kanadských bodů.