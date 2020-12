„Viděli jsme výborné utkání od obou mužstev. Bruslilo se, byl to zápas plný soubojů, plný šancí, hrál se doopravdy atraktivní, moderní hokej,“ říká karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Domácí šli již v 5. minutě do vedení zásluhou Jiřího Černocha. Hostům se podařilo srovnat po polovině zápasu Šidlíkem.

Více gólů již v základní hrací době nepadlo.

„Dělba bodů byla zasloužená, udělali jsme tam možná moc zbytečných faulů a dali jsme tím Boleslavi dost přesilových her,“ poznamenal Mariška.

„Všichni hráči nechali na ledě všechno. To, že tam nepadl ještě jeden gól navíc, je škoda, ale pochvala do kabiny,“dodal ještě karlovarský asistent.

Energetici byli několikrát blízko rozhodující branky. „Byl to velký boj. Pro nás bylo důležité, že jsme sice prohrávali, ale výborně nás držel gólman, Vary tam měly šance, ale on to pochytal a držel nás pořád ve hře,“ přiznal hostující kouč Radim Rulík.

Po šedesáti minutách tak byl stav 1:1, nerozhodlo ani prodloužení. „Byla to spravedlivá remíza, když to vychytal náš brankář. Měli jsme také nějaké šance, ale víc slibných příležitostí měly Vary,“ pokračuje trenér Mladé Boleslavi.

Bruslaři ale ještě dostali v nastavení výhodu přesilové hry. „Nesehráli jsme ji dobře,“ konstatoval Rulík.

A tak přišly ke slovu samostatné nájezdy. Bezbrankový stav protrhl ve čtvrté sérii hostující Cienciala. Na domácí straně ještě dokázal srovnat David Kaše. Další gól, nakonec vítězný, obstaral až v 9. sérii mladoboleslavský Oscar Flynn. „Bylo vidět, že oba gólmani chytají velice dobře. Potvrdili formu ze zápasu,“ chválil Radim Rulík.

„To, že jsme potom v nájezdech nezískali extra bod, to je sice škoda, mužstvo ale musíme pochválit, jak k tomu dneska přistoupilo,“ hodnotil po utkání Tomáš Mariška.

„My jsme rádi za dva body, které si z Varů vezeme,“ přidal kouč Středočechů Radim Rulík.