V Pardubicích prolomil bezbrankový stav na začátku druhé třetiny domácí Roman, který si sjel z rohu až před Habala a dokázal kotouč protlačit do jeho klece - 1:0.

První branka řádně zvýšila tempo obou týmů na ledové ploše. Hosté mohli srovnat stav ve 26. minutě kdy dostal přihrávku od Tomáše Vondráčka do brejku Jan Hladonik, ale se svým zakončením proti Kloučkovi neuspěl.

Ve 37. minutě potom zvýšil na 2:0 pro Pardubice v přesilové hře Kosticyn, který zakončil povednou akci se Zohornou a Camarou.

Několik početních výhod měli v utkání také energetici, ale ty se jim nedařilo využít.

Ve třetí třetině se Karlovy Vary dlouho marně snažily o prolomení domácí defenzivy.

V 51. minutě ale dobře vysledoval domácí rozehrávku v obraném pásmu Dynama na modré čáře číhající Petr Šekeřík, puk poslal před branku Jakubovi Flekovi a ten snížil na 2:1.

Následný tlak a přesilovou hru Energie ukončilo vyloučení Lukáše Pulpána v 56. minutě.

Do útočného pásma se při hře bez brankáře dostali energetici až 20 vteřin před koncem, přesto byli nakonec blízko vyrovnání.

V závaru jednu a půl vteřiny před sirénou se ale Flekovi u pravé tyčky nepodařilo z dorážky na dlouhou hůl přehodit beton domácího brankáře Kloučka.

"Nejprve to byla typicky oťukávací první třetina v play off. V té druhé jsme hned na začátku dostali branku, která určila ráz utkání. Soupeř má výbornou obranu, nemohli jsme se tam dostat. O konečném výsledku rozhodlo to, že domácí dokázali dát gól z přesilovky," uvedl Martin Pešout, kouč Energie.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Branky a nahrávky: 22. O. Roman (Rohlík), 37. A. Kosticyn (T. Zohorna, Camara) – 51. Flek (Šenkeřík)



Pardubice: Klouček – Nakládal (C), Vála, Ďaloga, Mikuš, Hrádek, J. Kolář (A), Bučko – Blümel, Poulíček (A), Paulovič – Camara, T. Zohorna, R. Kousal – Rohlík, O. Roman, L. Horký – A. Kosticyn, M. Kratochvil, Pochobradský.

Karlovy Vary: Habal – Kowalczyk, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán (A), Weinhold – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – Šik, Hladonik, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček (A).