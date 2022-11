Z vyrovnání se však Karlovy Vary neradovaly dlouho. Ve 35. minutě navrátil domácím vedení přesnou ranou Martin Faško-Rudáš. Podruhé bylo vyrovnáno na libereckém stadionu ve 46. minutě, to přihrávku Černocha gólově zužitkoval úspěšnou střelou mezi betony domácího brankáře Kváči Ondřej Beránek.

V 59. minutě si vzal Liberec opět vedení zpět, když se do střeleckých statistik zapsal Jan Ordoš, jeho gólovou radost však muselo posvětit ještě video. Karlovy Vary poté navíc putovaly do čtyř za zdržování. I přesto energetici šli do risku při power-play, a za to přišla odměna.

Čtyřiatřicet vteřin před závěrečným klaksonem odvrátil prohru vyrovnávací trefou po individuální akci Tomáš Bartejs. Následné prodloužení branku nepřineslo a duel musely rozhodnout samostatné nájezdy, když jediný proměnil karlovarský Jiří Černoch.

Bílí Tygři Liberec – HC Energie Karlovy Vary 3:4 po sn (1:0, 1:1, 1:2 – 0:0). Branky a nahrávky: 10. Filippi (Frolík, Štibingr), 35. Faško-Rudáš (Birner, J. Dvořák), 59. Ordoš (Flynn) – 34. Rachůnek (Gríger, O. Beránek), 46. O. Beránek (Černoch, Plutnar), 60. Bartejs (Plutnar, Rachůnek) – rozhodující nájezd Jiří Černoch. Rozhodčí: Cabák, Stano – Kajínek, Klouček. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3887. Liberec: Kváča – Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandić – Faško-Rudáš, A. Najman, Birner – Frolík, Filippi, Flynn – Rychlovský, Jelínek, Vlach – Čederle, Šír, Ordoš. Trenér: Patrik Augusta. Karlovy Vary: Habal – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Jiskra, Vondráček – Kohout, J. Baláž, Kružík. Trenér: David Bruk.