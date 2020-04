„Je to náš hráč, který byl minulou sezonu součástí projektu v Litoměřicích. Myslíme si, že udělal zase další posun, aby se dostal do základního kádru a vybojoval si stálé místo v sestavě. Proto jsme mu nabídli smlouvu na další roky,“ komentuje tento podpis Martin Pešout, hlavní trenér extraligové Energie.

Karlovarský odchovanec začal uplynulý ročník ve druhé nejvyšší soutěži, v rámci projektu Dukla oblékal dres Litoměřic. V devatenácti zápasech za Stadion nastřádal dva góly a čtyři asistence.

V prosinci jej čekal juniorský šampionát, který pořádal Třinec s Ostravou. Šik naskočil se lvem na prsou do pěti klání.

Šanci dostal rodák z Karlových Varů také v české nejvyšší soutěži. Pod Martinem Pešoutem odehrál čtrnáct duelů, dvakrát skóroval a zapsal jednu asistenci. Dva další zápasy stihl v Chance lize v barvách partnerského Sokolova, kde vstřelil jednu branku. „Prodloužení smlouvy v Karlových Varech si strašně vážím. Je to splněný sen, hrát ve Varech před tak skvělými fanoušky, jaké má Energie. Beru to jako potvrzení, že to, co dělám, je správná cesta a hlavně další motivace do dalších let,“ říká k setrvání v mateřském klubu sám Šik.