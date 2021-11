HC Energie Karlovy Vary – PSG Berani Zlín 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Branky a nahrávky: 5. Kohout (Parkkonen), 27. Kracík (Flek), 40. Jiří Kulich (T. Hanousek, Plutnar), 59. Flek (Vondráček) – 53. Ferenc (Honejsek, A. Zbořil). Rozhodčí: Pražák, Veselý – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 2209.

Energie: Habal – Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, Havlín, Pulpán, Hanousek – Rachůnek, Kracík, Flek – Šik, Hladonik, Průžek –Kulich, Kohout, Beránek – Redlich, Osmík, Vondráček.

Zlín: Huf – Mamčics, Gazda, Žižka, O. Němec, Trška, Ferenc, Suhrada – Kubiš, P. Sedláček, O. Flynn – Köhler, Honejsek, Okál – A. Zbořil, Hejcman, Vopelka – Sebera, Karafiát, Frömel.

„Tři body mají cenu zlata,“ okomentoval výhru svého celku gólman Energie Vladislav Habal, jenž již ve druhém utkání v řadě zaskakoval za zraněného Filipa Novotného.

Vary měly nad zlínskými Berany, jimž z důvodu ukončení angažmá chyběl jejich nejproduktivnější hráč a bývalý Varák Tomáš Mikúš, už od začátku mírnou převahu, v první třetině však vstřelily pouze jednu branku, kdy se prosadil Martin Kohout.

„Hlavně na začátku druhé třetiny to pro mě bylo těžké. Asi osm minut jsem tam totiž stál bez nějakého zákroku a musel se koncentrovat, protože to pořád bylo jen 1:0,“ přibližuje dění na ledě třicetiletý gólman Energie.

Karlovarští hokejisté do konce druhé třetiny přidali další dvě branky, mezi střelce se zapsali Kracík a Kulich, a vypracovali si tak relativně pohodlné vedení.

Ve třetím dějství se Vary stáhly a útočili spíše hokejisté Zlína. „Zlín byl strašně nepříjemný soupeř, bojoval a nehrál vůbec špatně, ale my to zvládli dobře takticky,“ říká Habal, jenž se o tom, že bude v utkání chytat, dozvěděl na půl cesty do Prostějova, kde měl nastoupit v dresu Sokolova.

A málem se mu podařilo vychytat čisté konto, nakonec ho o něj ale připravil zlínský Jakub Ferenc.

„Nebudu lhát, v hlavě jsem čisté konto měl,“ přiznává. „Ale nemrzí mě to, jeden gól je taky super. A nejdůležitější jsou tři body,“ zdůrazňuje s úsměvem Habal.

V samém závěru se ještě do prázdné branky trefil Jakub Flek a zpečetil tak vítězství svého týmu. „V repre pauze zamakáme a pak do toho musíme vlítnout,“ řekl po zápase útočník Varů Ondřej Beránek, jenž do souboje se Zlínem musel nastoupit s ochranným košíkem.

„Hrát s ním bylo strašné, nic jsem neviděl, ale musel jsem ho mít, protože mi v Hradci zlomili nos. V kabině si mě dobírali, že ho mám, abych někoho nepokousal.“

Martin Michalec