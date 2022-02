Vary sahaly po bodech, ale ze souboje se Spartou nakonec vyšly naprázdno

Vše se tedy rozhodovalo v závěrečné dvacetiminutovce. Energetici si během ní vytvořili opět dvoubrankový náskok, o který se zasloužili přesnými zásahy Jiří Černoch a posléze Tomáš Mikúš. Na to už hosté dokázali reagovat pouze brankou Roberta Říčky.

„Hráči dnes podali před výbornými fanoušky heroický výkon, odmakali to, odbojovali a byli za to konečně odměněni důležitými body. Jsme za tohle neskutečně rádi,“ pochvaloval si karlovarský asistent. Navíc poprvé mohlo zamířit na stadion přes 2 500 diváků a to se podepsalo na skvělé atmosféře.

„Jsme rádi, že přišli diváci a udělali skvělou atmosféru a nám se před nimi podařilo získat s velmi silným soupeřem tři body,“ chválil si atmosféru v duelu s Pardubicemi Mariška. Již dnes se představí hokejisté Energie na ledě druhého týmu extraligové tabulky Třince, kde je čeká od 17.00 hodin ve Werk Areně 55. kolo extraligové soutěže.

HC Energie Karlovy Vary – HC Dynamo Pardubice 5:4 (1:1, 2:2, 2:1). Branky a nahrávky: 5. Koblasa (Černoch, Martin Rohan), 24. O. Beránek (D. Mikyska), 30. Kohout (Vondráček), 46. Černoch (Kohout), 55. T. Mikúš – 4. A. Musil, 31. Říčka (R. Kousal, Cienciala), 37. Blümel, 58. Říčka (R. Kousal, Cienciala). Rozhodčí: Kubičík, Šindel – Gerát, Rampír. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Diváci: 2511.

Karlovy Vary: Lukeš – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, Parkkonen, D. Mikyska, Pulpán, Weinhold – T. Rachůnek, T. Mikúš, Kulich – O. Beránek, Hladonik, Vondráček – Koblasa, Černoch, Kohout – Jiskra, Průžek, Osmík.