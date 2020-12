„Neproměňujeme šance a děláme fatální chyby. Je to smrtící kombinace, kvůli které se v podstatě porážíme sami,“ hlesl po utkání trenér olomoucké Mory Zdeněk Moták.

„Nechci snižovat výkon Karlových Varů, hrály dobře, dělaly nám problémy, ale o to jsme měli být úspěšnější. Když už ne ve střelecké produktivitě, tak aspoň v bránění a soustředěnosti,“ pokračoval v hodnocení Moták.

MORA OTEVŘELA SKÓRE

Jeho svěřenci přitom udeřili jako první. Z první vážnější šance vstřelil svůj pátý gól v sezoně Lukáš Kucsera. Jeho schovaná střela z 9. minuty proskotačila výstrojí Jana Bednáře až do sítě.

„Chtěli jsme se vyvarovat tomu, abychom domácí pustili do vedení,“ zmínil Tomáš Mariška, asistent trenéra Karlových Varů.

Energii se totiž na Hanáky dlouhodobě nedařilo. Předtím pětkrát za sebou padla.

„Věděli jsme o tom a v hlavě jsme měli touhu odsud konečně odvést body, a to se nám povedlo,“ řekl.

ZÁPADOČEŠI VE DRUHÉ TŘETINĚ OTOČILI

Energie totiž ve svém aktivním hokeji neuhnula. V první třetině se brankář Mory Jan Lukáš několikrát zaskvěl, před první sirénou mu pomohla i tyč. Na ukázkovou přesilovkovou akci dvě a půl minuty po startu druhé dvacetiminutovky už ale ani tygřím skokem nedosáhl.

Mora pak mohla získat náskok zpět. „Ve druhé třetině jsme byli sami před brankářem hostí, ale nedokázali jsme dobře zakončit,“ vracel se Moták k situacím, kdy Kolouch i Kusko byli tváří v tvář gólmanu Bednářovi.

Když nedáš (dokonce dvakrát), tak dostaneš. Vondráčkův pokus od mantinelu z 37. minuty si našel cestu až do Lukášovy branky. Od té doby už to pro domácí bylo velmi složité.

„Vary zahrály závěr výborně. Dobře nás dobruslovaly, skoro k ničemu nás nepustily,“ uznal Moták. „Na druhou stranu… my jsme ve třetí třetině měli jen osm střel, a to je prostě málo,“ dodal.

Západočeský celek pak v čase 59:51 díky Černochovi stvrdil výhru gólem do prázdné klece při olomoucké hře bez brankáře.

„Můžeme být naštvaní a samozřejmě jsme. Všichni. Ale musíme to spláchnout do záchodu a do dalšího zápasu jít se vztyčenou hlavou,“ nechce vidět vše černě Moták.

Nicméně ideální to není, což sám uznává. „Čeká nás dlouhá cesta a těžká práce,“ utrousil zkušený kouč.

V pátek míří Olomoučtí na led brněnské Komety, která je devátá, tedy o dvě místa výše než jedenáctá Mora, která má o tři body méně.

Karlovarská Energie, která poskočila v tabulce již na třetí místo, přivítá v KV Aréně Liberec.

HC Olomouc – HC Energie Karlovy Vary 1:3 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Kucsera – 23. Koblasa (D. Kaše, Černoch), 37. Vondráček (Šenkeřík), 60. Černoch. Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Kajínek, Votrubec. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Olomouc: Lukáš – Švrček, Valenta, Vyrůbalík, Dujsík, Ondrušek, A. Rutar – Burian, J. Knotek, Bambula – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Olesz, Kolouch, Valský – Gřeš, Kusko, V. Tomeček. Trenéři: Moták a Tomajko.

Karlovy Vary: Bednář – M. Rohan, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán, Zábranský, D. Mikyska – Lauko, D. Kaše, Flek – O. Beránek, Hladonik, M. Zabloudil – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček. Trenéři: Pešout a Mariška.