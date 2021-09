Energetici zasadili domácím Beranům dva gólové údery již v začátku zápasu a z těch se již Valaši nezvzpamatovali. V 6. minutě otevřel skóre Hladonik, v 11. minutě upravil na 0:2 kapitán Vondráček.

Zlínskou snahu o zvrat zlomil v polovině utkání třetí trefou Karlových Varů Rachůnek.

"Věděli jsme, že Zlín sehrál v týdnu velmi dobré utkání v Liberci. Čekali jsme těžké utkání, což se potvrdilo. Rozhodně jsme nebyli na začátku zápasu a v první třetině lepší než domácí. Prakticky z ničeho jsme se dostali do vedení. Šťastná branka nás uklidnila a vlila klid na hokejky do dalšího průběhu. Poté se hra vyrovnala, ale přidali jsme na tempu a byli úspěšnější při hře na kotouči. Ve druhé třetině jsme měli velmi dobré pasáže v ofenzívě, ale domácí hrozili z brejkových situací a přesilových her. Jsme rádi za tříbodovou výhru s příjemným bonusem. Brankář Novotný zaslouží velkou pochvalu za čisté konto," okomentoval zápas karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Hokejisté Zlína (v modrých dresech) v 7. kole TIpsport extraligy vyzvali Karlovy Vary. Zdroj: https://zlinsky.denik.cz/hokej_denik-630honejsek-je-tezke-nam-fandit-meli-jsme-sanci-vyhrat-co-rekl-k-incidentu-20210924.htmlZdroj: DEJFOTO.cz/David Peška

PSG Berani Zlín – HC Energie Karlovy Vary 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky: 6. min Hladonik (Flek), 11. T. Vondráček (Redlich, Osmík), 31. T. Rachůnek (T. Vondráček, Osmík). Rozhodčí: R. Hradil, Vrba - Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 4:4, navíc Žižka (Zlín) na 5 minut, Vondráček (Karlovy Vary) na 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 113.

PSG Berani Zlín: Kašík – Trška, M. Novotný, Žižka, Suhrada, Gazda, Dluhoš, Hamrlík – Fořt (C), T. Mikúš, Kubiš (A) – Köhler (A), Honejsek, R. Veselý – Okál, Hejcman, Fryšara – Karafiát, P. Sedláček, Šlahař.

Rozhodčí: René Hradil, Filip Vrba – Lukáš Rampír, Ondřej Bohuněk

Nejlepší hráči: Peter Trška (Zlín) – Tomáš Vondráček (Karlovy Vary)

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), T. Hanousek, M. Rohan – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Šik, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C).