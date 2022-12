Vítězství Škodovky v zápase 31. extraligového kola už po čtyřech minutách a 15 sekundách boje zařídil přesnou ranou Kodýtek. Karlovarští sice v zápase vyslali celkem 31 střel, ale Pavláta v plzeňské brance nepřekonali a klesli zase víc ke dnu tabulky.

Do svátečního duelu na sklonku Vánoc však nevstupoval ani jeden ze soků v dobrém rozpoložení. Energie předtím padla třikrát po sobě, když naposledy ani neskórovala a tři porážky, z toho dvě bez vstřeleného gólu, měla za sebou i výše postavená Plzeň. Přesto se od začátku hrál rušný hokej v pohybu.

Aktivnější byli hosté, první třetinu na rány jasně vyhráli, jenže na Pavláta si nepřišli. Zato Indiáni hned v první přesilovce zrušili střelecký půst. Předtím karlovarský Redlich v přečíslení minul, škodováci hru otočili hru, Kodýtek ranou k pravé tyči překonal Habala a bylo.

Po Huttulově chybě na útočné modré prchli do přečíslení Schleiss s Kodýtkem, jenže akci překombinovali. Na přelomu první a druhé periody pak Plzeň nevyužila dlouhou přesilovku pět na tři ani následnou klasickou výhodu.

Ve druhé části se sice solidně zaplněná aréna (5370 diváků) gólu nedočkala, přesto se fanoušci obou táborů hokejem dál bavili. Bylo to hodně o napadání, ale i důrazu a obětavosti v defenzivě.

V 27. minutě atakoval domácího Dvořáka u zadního mantinelu Havlín, v roli mstitele ho napadl Bitten, dal soupeři pěstí a zápas pro plzeňského bijce skončil. Energie však dlouhou přesilovku nevyužila. Po Piskáčkově zaváhání na útočné modré nasadil k brejku Redlich, jenže Pavlát skvěle zakročil a těsné vedení Škody tak platilo i po čtyřiceti minutách.

Strážce domácí klece se několikrát vytáhl i v závěrečné dvacetiminutovce. Asi nejvíc proti Černochovi. Karlovarský kapitán pálil z levého kruhu, puk z první tlačil pod horní tyč, jenže Pavlát mávnutím lapačky šanci zlikvidoval. Energie dál bojovala, skoro tři minuty před koncem riskla power-play, ale ani tuhle dlouhou přesilu nezúročila.

„Nehodnotí se to lehce. Zase jsme neodehráli špatné utkání, ale nemáme ani bod, druhý zápas jsme neskórovali. Musíme pořád pracovat, věřit, že se to otočí. Je před námi ještě 21 zápasů, díky fanouškům, kteří přijeli do Plzně,“ uvedl po derby karlovarský asistent Vojtěch Šik. „Bylo to klasické derby, vyhrocené na obě strany,“ doplnil.

Škoda Plzeň – Energie Karlovy Vary 1:0

Třetiny: 1:0, 0:0, 0:0. Branky a nahrávky: 5. Kodýtek (Hrabík). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Brejcha, Malý.

Vyloučení: 3:9. Využití: 1:0. Střely na branku: 18:31. Diváci: 5 370.

Plzeň: Pavlát – Kaňák, Zámorský, Kvasnička, Piskáček, Houdek, Kremláček – Schleiss, Kodýtek, Hrabík – Suchý, Holešinský, Pour – Lang, Mertl, Rekonen – A. Dvořák, Malát, Bitten. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Karlovy Vary: Habal – Huttula, Pulpán, Bartejs, Stříteský, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch, Kohout – Rachůnek, Hladonik, Koffer – Juusola, Gríger, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kružík. Trenéři: Bruk, Skuhravý a Šik.