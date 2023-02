„Máme teď sérii vítězství a i nálada v šatně je hned lepší,“ pochvaloval si po vítězství na ledě Litvínova brankář Štěpán Lukeš. „Doufám, že na dobré výsledky navážeme i po pauze a vybojujeme si třeba ještě lepší umístění,“ potvrdil 26letý gólman Energie, který naskočil do brankoviště po zranění kolegy Vladislava Habala v utkání s Třincem.

Pro chomutovského odchovance mají zápasy v Litvínově vždycky zvláštní náboj. „Znám tady plno lidí. Proto jsem rád, že jsme zápas zvládli. Byla se podívat rodina a kamarádi, takže o to je to vítězství příjemnější. Věřím, že jsem je svým výkonem potěšil,“ dodal Štěpán Lukeš, který naskočil do pátého zápasu v řadě.

Za vzestupem karlovarských hokejistů tabulkou jsou především zlepšené výkony na domácím ledě, v KV Areně vyhráli za tři body šest z posledních zápasů. „Těžko říct, čím to je, protože si myslím, že hrajeme pořád stejně… Možná máme větší nasazení, víc si to sedlo,“ přemýšlel už po historickém vítězství nad Třincem útočník Martin Kohout.

„Já jsem jenom rád, že doma vyhráváme, z venku se body vozí těžko,“ doplnil. V pátek pak srazili energetici doma v západočeském derby i Plzeň (3:1) a v neděli na to navázali vítězstvím 2:1 v prodloužení na ledě sousedního Litvínova, čímž mu ještě více odskočili.

„Chceme se dívat nahoru, směrem k play-off,“ potvrdil Martin Kohout, že v Karlových Varech spřádají plány na boj ve vyřazovací části. Na poslední Kladno má Energie náskok 14 bodů a ve hře už jich je pouze 21. Vedení karlovarské Energie už myslí i na budoucnost a skládá tým pro příští sezonu. Už dříve prodloužilo smlouvy s reprezentačními útočníky Jiřím Černochem a Ondřejem Beránkem, následoval je finský zadák Joony Huttula a teď i další bek, zkušený Lukáš Pulpán.

Naopak se hovoří o zájmu Mladé Boleslavi o karlovarské útočníky Tomáše Rachůnka a Martina Kohouta. „Dokud bude držet zdraví a bude mě někdo chtít, tak budu hrát,“ okomentoval prodloužení smlouvy v lázeňském městě 37letý Lukáš Pulpán, který v extralize překonal hranici 600 zápasů, kromě Karlových Varů hrál i za Plzeň a Chomutov.

V hodně mladém týmu Energie je i jakýmsi mentorem a teď sleduje, jak Západočeši stoupají extraligovou tabulkou. Kam až to bude? Začíná se v Karlových Varech po letech, kdy Vary hrály spíše na chvostu tabulky, pod novými majiteli blýskat na lepší časy? Leccos napoví už závěr základní části této sezony.