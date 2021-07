„Po odchodu Petra Šenkeříka sháníme ofenzivního obránce, který by zvládl větší počet minut jak ve hře, tak i v přesilové hře. Naskytla se nám možnost zkusit hráče, který už v Česku dříve působil. Domluvili jsme se na měsíční zkoušce, kdy Patrik dostane šance vybojovat si smlouvu pro extraligovou sezonu,“ uvedl k nejnovější karlovarské akvizici sportovní manažer klubu a hlavní trenér Martin Pešout.

Finský obránce do Česka přiletěl v pondělí před polednem, v úterý už s týmem absolvoval úvodní trénink. Během následujících týdnů se pokusí přesvědčit trenéry, že si zaslouží smlouvu i pro zbytek nové sezony.

-tisková zpráva HC Energie Karlovy Vary

Patrik ParkkonenZdroj: HC Energie KV

„Můj agent byl v kontaktu s týmem a říkal mi, že je možnost tu získat měsíční kontrakt, abych ukázal, co umím. Myslím, že to je výhodně pro obě strany. Byly i jiné nabídky, ale tato mi přišla nejlepší,“ uvedl ke svému zatím měsíčnímu angažmá finský obránce.

Pro osmadvacetiletého beka není angažmá v Karlových Varech jeho prvotní zkušeností s českým hokejem. V sezoně 2018-19 totiž hájil barvy znojemských Orlů v mezinárodní EBEL lize. S aklimatizací by tak neměl mít větší problém.

„Určitě mi pomůže, že už jsem v Česku hrál. Pár slov česky umím a něco i rozumím. Je to pro mě určitě výhoda,“ dodává hokejista, který vybojoval titul ve finské lize, zahrál si ale i ve Švédsku, Německu či v Kanadě. Teď dostane odchovanec Jokeritu Helsinky příležitost předvést své umění znovu i na tuzemských kluzištích.

PATRIK PARKKONEN (OBRÁNCE, 23.1.1993)

Osmadvacetiletý obránce se narodil ve finském městě Porvoo, jen pár kilometrů od Helsinek. I proto až do svých sedmnácti let působil v jednom z nejslavnějších finských klubů Jokerit, kde prošel všemi dorosteneckými i juniorskými kategoriemi a svými výkony si vysloužil i pravidelnou účast ve finských mládežnických reprezentací, přičemž výběrům do Suomi do 16 i 17 let dělal kapitána.

Na dvě sezony se pak Parkkonen vydal sbírat zkušenosti do kanadské juniorky, kde působil v týmu Medicine Hat Tigers, načež se posléze vrátil do Finska. Nikoliv však do mateřského Jokeritu, nýbrž do konkurenčního Ässät Pori a dobře udělal. V první sezoně po návratu totiž s týmem hned ovládl finskou SM-liigu.

V Pori zůstal i další dvě sezony, než vyrazil zkusit štěstí k našim západním sousedům do Německa. V DEL2 dva roky hájil barvy týmu Lausitzer Fuchse, přičemž ve druhém roce svého působení posbíral vůbec nejvíce bodů i nahrávek mezi obránci.

Parkkonen pak zamířil na rok do Švédska a pak už objevil ve Znojmě, kde v ročníku 2018-19 posbíral v 45 zápasech solidních 26 bodů a stal se druhým nejproduktivnějším obráncem Orlů. Poslední dva roky pak sympatický Fin zkusil štěstí v zámoří, nyní se ale opět vrací do Česka, kde se v Karlových Varech pokusí vybojovat smlouvu pro extraligovou sezonu.