To byl zápas! Energie prohrávala ve Zlíně v první třetině 2:0, poté manko dotáhla, ale ve třetí třetině znovu ztrácela na domácí Berany dvě branky, tentokrát 4:2. „Podařilo se nám srovnat krok a dvěma smolnými brankami jsme zase se soupeřem ztratili krok,“ líčí karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Jenže karlovarská družina na nepříznivý vývoj nerezignovala. A nejenže v posledních deseti minutách zápasu skóre zremizovala, ale na úplný závěr si připravila ještě jedno pořádné vylepšení, když dvě vteřiny před sirénou „přesunula“ výhru na svou stranu. „Jsem rád, že to tým nezabalil, bojoval až do závěru, a za to jsme byli odměněni těsně před koncem vítěznou brankou,“ pochvaluje si asistent Energie.

Celkově mohl být Tomáš Mariška spokojen. Kromě tříbodového zisku se opět potvrdila správná „cesta“, jakou trenéři týmu ordinují. „Myslím, že to bylo z naší strany šťastné utkání, šťastné vítězství, ale jsme za něj neskutečně rádi. Hlavně že se tým dokázal dvakrát vrátit do zápasu, a ještě nakonec přetlačit utkání na svoji stranu,“ poukazuje.

Dnes čeká energetiky od 18 hodin další duel Tipsport extraligy. Čtvrtý celek tabulky ze západu Čech se představí mezi mantinely desáté Olomouce. „Musíme dobře vstoupit do utkání a co nejdéle držet vyrovnaný stav, nebo se samozřejmě pokusit jít do vedení. Soupeř pak otevře hru a dá se s ním hrát. Jakmile ale bude vést Mora, zavře střední pásmo a jeho dobývání pro nás bude velmi složité,“ upozorňuje před úterním zápasem karlovarský asistent.