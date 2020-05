Hokejový Baník Sokolov momentálně řádně zacloumal Chance ligou. Na západě Čech evidentně nechtějí opakovat loňskou zpackanou sezonu, ve které nováček první ligy skončil na posledním místě.

Horníci podepsali velmi zajímavé posily. Dres Baníku oblékne nejlepší střelec loňského ročníku naší druhé nejvyšší soutěže, litoměřický Martin Kadlec, do útoku přichází také bývalý kapitán Kladna David Tůma, který nasbíral vloni ve Vsetíně 38 bodů, a juniorský reprezentant ze Sparty Praha, který nastupoval za Litoměřice, Vojtěch Kropáček.

Defenzivu Baníku vyztuží jihlavský Jan Pohl, zkušený prvoligový bek s 28 získanými kanadskými body, z Litoměřic se přesune nadějný karlovarský obránce František Klejna a dalším mladíčkem, tentokrát z Chomutova, který odehrál sezonu v Kadani, je Denis Zeman. Sokolov si k tomu pojistil služby svých klíčových hráčů, Kverky, Vracovského, Rohana, Švece, Vrány, Rulíka a Přindiše.

To vše pod taktovkou nového kouče Tomáše Hamary, ten nahradil na postu trenéra i sportovního manažera Karla Mlejnka. Řady Baníku opustil pouze Matěj Zadražil, který zamířil do Jihlavy.

„Jsme maximálně spokojeni. Je to všechno ještě práce Karla Mlejnka, který to skládal dohromady. Samozřejmě jsme to spolu konzultovali, ale tady to je všechno hlavně jeho zásluha. Obrovský kus práce, co pro Baník udělal, jsou to top jména,“ hlásí Tomáš Hamara, odchovanec pražské Sparty, který poslední sezonu působil jako kouč v Kadani.

Fanoušci teď čekají na obsazení jednoho velmi ožehavého postu, brankářské jedničky. A i tady je téměř hotovo. „Nikdo se nemusí bát, myslím, že to máme vyřešené. Jsme prakticky domluveni, ale nechal bych si to zatím pro sebe do doby, než to bude jisté na sto procent,“ omlouvá se Hamara.

Sokolovskou klec by podle všeho měl střežit exkadaňský Jakub Neužil. „Už na začátku jsem to říkal, brankář je pro nás bod číslo jedna. K tomu jsme chtěli posílit minimálně o dva vynikající útočníky a dva výborné obránce. To se nám všechno podařilo,“ pochvaluje si nový lodivod hornického celku.

Baník má aktuálně na soupisce 13 jmen. Jaké budou další kroky? „Chtěl jsem, a na tom jsme se s Karlem Mlejnkem shodli, že základ mužstva bude z loňské sezony. Jsem přesvědčen, že hráči, co tady byli, kvalitu mají. S tím, že to doplníme o další hráče. Tým máme skoro pohromadě, v létě chceme vzít ještě na try out tři útočníky, protože situace ohledně trénování teď není samozřejmě nejlepší, a jednoho beka,“ přibližuje Tomáš Hamara.

Sokolov rozšířil spolupráci s extraligovými kluby o dalšího partnera. „Je tady úzká spolupráce s Karlovými Vary a nově se Spartou Praha. Máme představu, že od nich tady budeme mít k dispozici mladší hráče, co jsou v mládežnické reprezentaci, ročníky 2001, 2002, ty bychom chtěli zapojit,“ vysvětluje trenér Baníku.

Mladíci ze Sparty by tak měli nově mířit výhradně do Sokolova. „Je to nastavené tak, že budou chodit sem,“ potvrdil Tomáš Hamara.

Toho oslovil s nabídkou k přesunu na hornický západ Karel Mlejnek. „Velmi si toho vážím. Po informaci, jaké je v Sokolově zázemí, jak se tady hokej dělá, jak šel obrovsky nahoru, to pro mě byla parádní nabídka. Jsem za to velmi rád,“ říká Tomáš Hamara.

Po Mlejnkovi, který vytáhl Baník zpět do první ligy, ale nebude mít úplně jednoduchou pozici. „To stoprocentně. Je to pan trenér, u nás asi jeden z nejlepších, patří mezi top kouče. Čeká mě hodně těžký úkol a budu rád, když na Karla Mlejnka navážu a povede to k dalšímu pokračování jeho práce. Na druhou stranu je to pro mě velká výzva, na kterou se těším.“

Karel Mlejnek vybíral svého nástupce velmi pečlivě. „Seděli jsme spolu několikrát, byl jsem se podívat v Sokolově, ukazoval mi to tady, vše jsme konzultovali, prodiskutovali, bavili jsme se s užším vedením. Jak jsem poznal, Sokolov je klub v první lize na vysoké úrovni, je to pro mě velká motivace,“ pokračuje nový trenér prvoligového Baníku Sokolov.

Tomáš Hamara se těší i na sokolovskou atmosféru. „Vím, že je tady neskutečná parta, která táhne za jeden provaz, i proto jsme chtěli udržet mužstvo pohromadě. Navíc kluci hráli parádní moderní hokej, tak jak by to mělo být. Trochu chybělo štěstí s nějakým zakončením. Co se týče herního projevu, tak ten byl ale opravdu parádní. I celková atmosféra kolem hokeje, včetně fanoušků, kteří přišli i na poslední zápas s Kadaní,“ poukazuje.

Jaké povědomí má Tomáš Hamara o Baníku a sokolovském hokeji obecně? „Jako hráč jsem tady hrál proti Sokolovu ještě druhou ligu. Je to klub s dlouhou tradicí, s historií, je odtud spousta výborných hráčů,“ zakončuje povídání nový kouč horníků.