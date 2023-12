Hokejisté Baníku Sokolov připsali na svůj účet Chance ligy cennou výhru nad pražskou Slavií. Baníkovci si v Edenu ve 31. kole vypracovali během první třetiny dvoubrankový náskok, ale o ten v té druhé přišli. V závěrečné třetině však dokázali Slavii zlomit čtyři zásahy v řadě, čímž dosáhli na výhru 6:2.

Chance liga, 31. kolo: Slavia - Sokolov 2:6 | Foto: Deník/Michal Káva

Úvod první třetiny sice patřil domácím, přesto se radovali z první vstřelené branky Západočeši. Sokolov totiž využil ve 3. minutě rychlého protiútoku, který přetavil ve vedoucí branku úspěšnou přízemní střelou Tomáš Vracovský.

Slávisté si poté vytvořili tlak, ale brankáře hostů Petra Hamalčíka překonat nedokázali. Naopak opět uhodilo na straně druhé. V 18. minutě se nahození Baníku od modré čáry dostalo až k Robertu Šlechtovi, který svým druhým gólem v mužské kategorii zařídil Sokolovu dvoubrankové vedení.

Na to reagovala Slavia střídáním gólmana, když Málka nahradil v slávistické kleci Volevecký. V úvodu druhé třetiny přežil Sokolov oslabení, ale hned na to inkasoval, když Dušan Žovinec prostřelil od modré vše, co mu stálo v cestě. A ve 29. minutě bylo vyrovnáno, to Jaroslav Brož našel zpoza branky osamoceného Maxima Havrdu, který překonal Hamalčíka.

Západočeši si však vzali vedení zpět, když ve 45. minutě podruhé v duelu skóroval Robert Šlechta. A bylo ještě lépe. O několik vteřin později Jan Bernovský zužitkoval Vrdlovcovu nahrávku, čímž šel Baník podruhé v utkání do dvougólového vedení.

Ve 48. minutě odskočili baníkovci Slavii na rozdíl tří branek, když přesilovou hru využil po pohledné kombinaci Martin Osmík. Sokolov však byl gólově nenasytný a v 50. minutě se radoval pošesté, to se zapsal do střelecké listiny Štěpán Csamango.

