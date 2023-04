/HOKEJ/ Daniel Kubelka je další člen realizačního týmu, který se podílí na fungování A-týmu. Působí jako vedoucí týmu, ale svou funkci zastává také v managementu. Je šéfredaktorem klubové redakce, má na starosti PR, média a marketing. Jeho začátky ale byly na opačné strany. V kotli. Pamatovat si ho totiž můžete jako bubeníka Energie.

Daniel Kubelka, vedoucí A-týmu HC Energie Karlovy Vary. | Foto: Archiv Daniela Kubelky

Danieli, jaká je vaše úloha v klubu?

Docela dobrá otázka na úvod (smích). V kabině zastávám pozici vedoucího týmu. Zajišťuji veškerou dokumentaci ohledně týmu, ať už je to zápis nebo soupisky. Na venkovních stadionech zajišťuji ubytování a stravu. Mimo sezonu domlouvám přípravné zápasy. Hráčům zajišťuji veškerý servis, nově příchozím sháním ubytování. Zkrátka všechno, co si kolem týmu dokážete představit. Co se týká mé pozice v managementu, tak mám na starosti média, PR a marketing.

Z hokeje si vás mohou diváci pamatovat jako bubeníka, napadlo by vás tehdy, že se někdy dostanete na opačnou stranu?

V tu chvíli mě to určitě nenapadlo (smích). K hokeji jsem měl ale velký vztah. Začínal jsem v Karlových Varech bruslit asi v pěti letech, pak jsem od toho ale upustil. V pubertě jsem pak bubnoval. S nadsázkou říkám, že jsem v Energii kromě rolbaře už dělal všechno (smích). Jsem rád, že se to tak vyvinulo. Myslím si, že v klubu mám nějakou pozici a jsem za to vděčný.

Vojtěch Šik o sezoně Varů, budoucích posilách i zálibě v chovu slepic

K fanouškům máte tedy blízko, fungujete i jakýsi most mezi fanoušky a hráči, případně vedením klubu?

Myslím si, že ano. I kvůli tomu, že jsem začínal právě jako bubeník v kotli, tak většinu kluků znám. Někteří už samozřejmě zestárli, stejně jako já (smích). Na druhou stranu se snažím s fanoušky komunikovat prostřednictvím fanouškovských skupin na sociálních sítích nebo osobně. Občas máme také diskuze i s vedením klubu. Když kluci potřebují zajistit místo na choreo nebo něco s hráči, tak to primárně řeším já.

Když se přesuneme z kotle, jaká byla vaše první spolupráce s Energií?

První spolupráce nastala kolem roku 2006, kdy jsem si udělal licenci na rozhodčího v Mariánských Lázních. V Energii jsem začal působit jako pomocný rozhodčí. Větší kontakt s klubem přišel v době, kdy se rozjížděla ruská juniorská soutěž MHL. Díky své jazykové vybavenosti jsem dostal větší zodpovědnost kolem této soutěže. Ve stejný čas si mě vyhlédl také Jiří Ryžuk s nabídkou videotrenéra pro mládež i A-tým. Během mého působení u MHL jsem se poznal s Michalem Slavíkem, tehdejším šéfredaktorem klubového webu a vznikl tak dosah i do redakce, čímž vznikl přesah i do médií. Spolupráce se pak dál prohlubovala, až doznala dnešní podoby.

Hymnu si v kabině moc často nepouštíme, prozradil Vít Jiskra

Klubové redakci se velice daří na twitteru a patří mezi nejlepší v extralize, to se hezky poslouchá, že?

Poslouchá se to hezky, ale není to jen moje zásluha. Na twitteru se podílí Tomáš Hála, Vlasta Mourek a Kuba Mahr, kteří ho mají z velké části na starosti. Já mám jen poslední slovo v tom, co tam dáme a co si raději necháme do společného chatu (smích). Z velké části je to jejich zásluha. Je to velká radost. Díky tomu jsme hodně vidět a jsme rádi, když pak čteme pozitivní reakce, že Energie dělá twitter a obecně sociální sítě hezky, tak je to potěšující.

Čerpáte i inspiraci z NHL, kde se týmy trochu popichují?

Twitter je hodně specifická sociální síť, kde můžeme trochu překročit hranice a publikum to bere. Kdybychom některé příspěvky, které tvoříme na twitter vložili na Facebook, tak by to nebylo ono.

Může se k vám do redakce někdo hlásit nebo jak probíhá výběrové řízení? Jsou potřebné určité znalosti a dovednosti?

V naší redakci rádi přivítáme nové členy. Nejsou potřebné žádné speciální dovednosti. Důležité je, aby zájemce měl základy češtiny a je průbojný, což je občas při rozhovorech s hráči potřeba. Oceníme také práci s videem a grafikou, ale není to podmínkou. Je možnost se zapojit do tvorby sociálních sítí, o kterých jsme už mluvili. Pak stačí, aby mi napsal na e-mail, sociální sítě nebo zavolal a domluvíme se na dalším postupu. Nejdřív projde zkouškou, kde zjistí, jestli by ho tato práce vůbec zajímala a probereme možnosti spolupráce. Omezení není téměř žádné. Paleta je široká. Z naší redakce se většině redaktorům podařilo prosadit i víc. S firmou eSports jezdí na mezinárodní akce, tudíž mohou poznat i velké turnaje jako je mistrovství světa. To si myslím, že je další a velký přidaný bonus.

Fyzioterapeut Varů Petr Benda o častých zraněných a také novém koníčku

Jaká je náplň práce klubových redaktorů?

Redakčně pokrýváme zpravodajství A-týmu, juniorů, dorostenců a mládež. Děláme pozápasové rozhovory, reporty z utkání, on-line přenosy. Spravujeme oficiální sociální sítě Energie.

Jakou cestou byste se chtěli v následující sezoně v marketingu a sociálních sítích vydat?

Chtěli bychom se víc otevřít fanouškům, být víc vidět a zapojovat hráče. Aby všichni věděli, že hokej v Karlových Varech má své místo.

Klub působí rodinným prostředím a zdá se, že fanoušci jsou hráčům blízko…

Osobně si myslím, že by nám fanoušci mohli být ještě blíž, pokud jim půjdeme naproti.

Když se podíváme na příští sezonu. Jaký máte vytyčený cíl?

Po sportovní stránce chceme konečně prolomit brány čtvrtfinále, o čemž mluvíme i díky tomu, že tým bude posílen kvalitními hráči. To mi ale nepřísluší hodnotit. Co se týká zápasů, tak budeme chtít zlepšit produkci. Pokud se nám podaří navázat na návštěvnost z konce minulé sezony, která po deseti letech atakovala průměrně 4 000 diváků na zápas, tak je jeden z našich hlavních cílů. Nemusí se to podařit letos, ale z dlouhodobého hlediska bychom tento plán chtěli naplnit.

Co vaše záliby? Máte nějaké nebo se váš život točí jen kolem hokeje?

Veškerý svůj volný čas trávím vybavováním bytu, jelikož jsem se nedávno přestěhoval (smích). Pokud to vezmu obecně, tak mě baví sport. Každý týden se snažíme chodit hrát fotbal, basketbal, florbal. V minulosti jsem se věnoval běhu, ale měl jsem na něj víc času. Běhával jsem i půlmaratony, ale na mé medaile na doběhnutí už sedá prach. Pak samozřejmě přítelkyně. Hokej mě ale baví, tudíž absenci volného času tolik neprožívám.