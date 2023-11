Nedaří se, nedaří. Hokejisté sokolovského Baníku neuspěli v bitvě o třetí příčku Chance ligy, když na svém stadionu podlehli Litoměřicím 2:4, čímž tak museli skousnout již čtvrtou prohru v řadě.

Chance liga, 22. kolo: HC Baník Sokolov – HC Stadion Litoměřice 2:4 (1:2, 1:1, 0:1). | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Kdo zamířil na sokolovský stadion o trochu později přišel o tři branky. V 6. minutě totiž vedly Litoměřice nad Baníkem už 2:1. Sokolov v úvodu nevyužil přesilovou hru a právě vyloučený Kuťák hned po svém návratu z trestné rozjel ve 3. minutě úspěšnou akci, na jejímž konci byl Sihvonen.

Než se domácí stačili oklepat z první inkasované branky musel sáhnout gólman Habal do své svatyně podruhé pro puk, když ho překonal ve 4. minutě Krutil. Západočeši však dokázali rychle odpovědět po sto čtyřiceti minutách bez vstřelené branky prolomil sokolovské prokletí Vrdlovec, který navrátil Baník zpět do utkání.

Na konci 29. minuty dokázal výběr sokolovského kouče Tomáše Marišky manko docvaknout, když se parádní trefou nad lapačku brankáře Paříka blýskl Kyselka, který srovnal na 2:2. Litoměřice si však vzaly ve 35. minutě vedení zpět po vydařené přesilovce, kterou brankově zúročil Koláček.

V závěrečné třetině se hnal Sokolov za vyrovnáním, ale defenziva Kališníků byla pozorná. V závěru šel Baník do risku, Habal zamířil na střídačku a domácí to zkusili v šesti, ale bez brankového efektu. Naopak na druhé straně stvrdil výhru Litoměřic střelou do prázdné devět vteřin před závěrečnou sirénou po spolupráci s s Jíchou Kuťák.

Branky a nahrávky: 6. Vrdlovec (Klejna, Csamango), 29. Kysela (D. Novotný) – 3. Sihvonen (Kuťák), 4. Krutil (Jícha), 35. J. Koláček (Kuťák, Krutil), 60. Kuťák (Jícha). Vyloučení: 4:8. Využití: 0:1. Rozhodčí: Hucl, Zeliska – Štofa, Sýkora. Diváci: 675.

HC Baník Sokolov: Habal – Tureček, M. Rohan, Weinhold, Rulík, Klejna, Mlčák, Bulka – Tomeček, Kverka, Osmík – Bernovský, Přikryl, V. Adamec – Csamango, Vrdlovec, Adámek – D. Novotný, T. Rohan, Kysela. Trenér: Tomáš Mariška.

HC Stadion Litoměřice: Pařík (Cichoň) – Husák (A), Krutil, Jebavý (C), Černohorský, Tomek, Aubrecht, Pavlák – Sihvonen, Kuťák, Korkiakoski – Hauser, Jícha (A), Ton – Senčák, Vitouch, Costa – P. Svoboda, J. Koláček, Kordule. Trenér: Miroslav Přerost.