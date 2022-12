V čase 18:41 přihrál Daňo na modrou čáru číhajícímu Karlisi Čukstemu, který vymotal dva soupeře a vrátil svému spoluhráči původní pobídku exkluzivně před prázdnou branku. A útočník Daňo se před zívající klecí nemýlil.

TIPSPORT extraliga, 29. kolo: HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary (na snímku hokejisté v tmavých dresech) 4:2.Zdroj: Petr Rubal

Na začátku druhé třetiny domácí navýšili svůj náskok, a to díky Hudáčkovi, který prostřelil Lukeše z hranice levého kruhu. Zkušený dvaatřicetiletý Slovák ve službách Ocelářů byl při chuti a za tři minuty rozvlnil síť znovu, když tečoval střílenou přihrávku agilně hrajícího všudybyla Marko Daňa.

FOTO: Vítězná série Stadionu skončila. Klíčový faktor? Přesilovky, řekl Nekvinda

Třinečtí byli v prostřední části hry aktivnější, ale žádný další kotouč za zády gólmana Energie už neskončil. V úvodu třetí periody vysvitla Varům naděje. Ve 42. minutě totiž snížil na rozdíl dvou branek Tomáš Redlich. Energie záhy přežila dvojnásobné oslabení po vyloučení Beránka s Bartejsem.

Lukeš v brankovišti hostujícího mužstva kapituloval počtvrté devět minut před koncem třetí třetiny, kdy jej po velice pěkné předchozí kombinaci se spoluhráči pokořil zkušený střelec Růžička, který dal čtrnáctý gól v letošní sezoně.

Karlovy Vary se ovšem nevzdaly a v čase 54:02 skórovaly podruhé. Autorem branky byl Ondřej Beránek, jenž překonal Marka Mazance ve vlastním oslabení. Energie to v závěru zkusila v šesti bez brankáře, ale tento risk jí nepřinesl kýžený efekt. Třinec tak zvítězil 4:2 a odčinil zářijovou domácí porážku, kdy Karlovým Varům podlehl těsně 1:2. Další utkání hraje Energie ve čtvrtek od 17.30 hodin doma proti Kohoutům z Olomouce.

TIPSPORT extraliga, 29. kolo: HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary.Zdroj: Petr Rubal

„Sice body nebereme, ale chceme si vzít co nejvíce ze čtyřiceti minut, které jsme odehráli solidně. První třetina byla vyrovnaná, jen jsme v předposledním střídání inkasovali. Ve druhé jsme měli velký výpadek. Ztráceli jsme kotouče, špatně jsme vyhodnocovali situace a soupeř nám odskočil. Do třetí třetiny jsme změnili formace, což nám přineslo ovoce, ale pak Třinec znovu odskočil a už jsme to nedokázali dorovnat," litoval asistent trenéra Energie Vojtěch Šik.

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 4:2

Třetiny: 1:0, 2:0, 1:1. Branky a nahrávky: 19. Daňo (Čukste), 23. Hudáček (Nestrašil), 27. Hudáček (Daňo, Nestrašil), 52. Růžička (Voženílek, Marcinko) – 42. Redlich (Gríger, Havlín), 55. Beránek (Černoch). Rozhodčí: Hribik, Jaroš – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:1. Střely na branku: 30:26. Vyhraná vhazování: 30:38. Diváci: 3 309. Nejlepší hráči: Libor Hudáček – Tomáš Redlich. Sestava HC Oceláři Třinec: Mazanec – Havránek, Marinčin, Zahradníček, M. Doudera, Čukste, J. Jeřábek – M. Růžička, Marcinko, Voženílek, Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, Roman, Chmielewski, Kurovský, Dravecký, Buček. Trenér: Zdeněk Moták. Sestava HC Energie Karlovy Vary: Lukeš (Habal) – Huttula, Pulpán, Bartejs, Stříteský, Rulík, Havlín, Rohan – Rachůnek, Gríger, Koffer, Koblasa, Černoch, Kohout, Redlich, Jiskra, Beránek, Kofroň, Hladonik, Kružík. Trenér: David Bruk.

FOTO: Sokolov padl ve Frýdku-Místku. Baník zlomily dvě trefy domácího mladíka