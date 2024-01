Prolomeno. Hokejisté Baníku Sokolov protrhli sérii tří proher v řadě, když ve 40. kole Chance ligy udolali na svém stadionu Frýdek-Místek 2:0. „Určitě to pro nás byla vzpruha, protože jsme v minulých zápasech dávali málo gólů,“ neskrýval radost po tříbodovém zisku sokolovský útočník David Novotný.

HC Baník Sokolov – HC Frýdek-Místek 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Už vstup do duelu měli baníkovci velmi dobrý, když se ve 13. minutě ujali po úspěšné střele Tomáše Vracovského vedení 1:0. „Měli jsme pak větší sebevědomí a hrálo se nám lépe,“ narážel Novotný na důležitost první branky, která jeho tým řádně nabudila.

Sokolov byl po zbytek první třetiny aktivnější, když měl i výhodu dvou přesilových her, ale ani jednu nedokázal brankově zúročit. „Byla to velká škoda, mohli jsme soupeři odskočit, ale bohužel moc příležitostí jsme si nevytvořili,“ zklamaně se vracel k početním výhodám, které zůstaly nevyužity sokolovský útočník. To ve druhé periodě byl lepším týmem Frýdek-Místek, který si taktéž zahrál dvě přesilovky, ale bez kýženého gólového efektu.

„Trochu jsme vypadli z našeho konceptu hry a naše oslabení dostala soupeře na koně, ale výborně jsme je odbránili a nedostali jsme gól,“ upozorňoval dvaadvacetiletý forvard na klíčové momenty zápasu. Ve třetí třetině Sokolov opět hokejově ožil, a díky své bojovnosti dotáhl duel do dvoubrankové výhru, když tečku obstaral za zápasem v 60. minutě Tomáš Vracovský.

„Nevyužili jsme nějaké šance ve třetí třetině na 2:0, a museli se v závěru bránit, soupeř však naštěstí trefil jen tyčku. Myslím ale, že jsme soupeře k ničemu většímu nepustili. Závěrečnou power-play jsme zvládli a dali gól do prázdné branky,“ podotkl Novotný k závěrečné třetině.

Sokolov tak po třech prohrách najel zpět na vítěznou vlnu. „Potřebovali jsme už vyhrát, protože minulé zápasy nebyly úplně dobře zvládnuté od nás,“ upozorňoval Novotný. Výhra pak baníkovce potěšila o to víc, že přišla před důležitou bitvou se Zlínem, tedy tabulkovým sousedem.

S tím se střetnou hráči ze západu Čech v pondělí 22. ledna od 17.30 hodin ve 41. kole Chance ligy na zlínském stadionu. „Po výhře se nám do Zlína pojede lépe, navíc když jsme zvládli zápas se soupeřem který vyhrál pět zápasů po sobě. Ve Zlíně chceme vyhrát, a odskočit jim v tabulce,“ narážel závěrem Novotný na dvaašedesát bodů, které mají před pondělní bitvou na kontě oba týmy.

HC Baník Sokolov – HC Frýdek-Místek 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Branky a nahrávky: 13. Vracovský (Vrdlovec, Tomeček), 60. Vracovský (Tomeček, Vrdlovec). Rozhodčí: Svoboda, Zubzanda – Pěkný, Teršíp. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 517. Sokolov: Hamalčík – M. Rohan, Niko, Bulka, Weinhold, Mlčák, Tureček, Krajčík – Vracovský, Vrdlovec, Tomeček – Křemen, Osmík, Bernovský – Kysela, M. Adámek, Šlechta – D. Novotný, T. Rohan, Davídek. Frýdek-Místek: Mokry – Urbanec, Haman, Výtisk, Š. Havránek, Homola, Teper, Hrachovský – Hotěk, R. Veselý, Svačina – Doktor, Marosz, Martynek – Cedzo, Macháček, Krajč – Geidl, Matěj, Ramik.