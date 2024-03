Hořká pachuť. Do posledního 52. kola Chance ligy nastupovali hokejisté Sokolova s cílem vyhrát, čímž by si zajistili účast v předkole, ale realita byla zcela jiná. Pardubická rezerva vyplenila západ Čech a právě na úkor Baníku proskočila po výhře 3:1 do předkola play-off, zatímco Sokolovu předčasně skončila sezona, když baníkovci skončili na jedenáctém místě.

HC Baník Sokolov – HC Dynamo Pardubice B 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). | Foto: HC Baník Sokolov/Tomáš Bouda

Na sokolovském stadionu se poprvé měnil ukazatel skóre v 11. minutě, to když baníkovci couvali ve třech do svého obranného pásma před Mikyskou, dali mu hodně prostoru na přihrávku k modré čáře, kde číhal Ondřej Chabada, který střelou zápěstím překonal brankáře Sokolova Hamalčíka – 0:1.

Sokolov byl blízko vyrovnání v závěrečné minutě, kdy Kverka v pádu propasíroval puk k Tomečkovi, ale ten ho nedokázal zasunout za záda brankáře hostů Honzíka. Do druhé třetiny vstoupili aktivněji Západočeši, kteří si vytvořili několik střeleckých příležitostí.

Ve 28. minutě byl blízko Sokolov vyrovnání, kdy upaloval osamocený Tomeček na branku Pardubic, ale svou střelu poslal pouze do betonu brankáře Honzíka. Další branka padla na sokolovském stadionu až ve 49. minutě, kdy se opět prosadili Východočeši, kdy se blýskl po souhře Danielem Rákosem umístěnou střelou k tyči Daniel Herčík – 0:2.

V 52. minutě navrátil zpět Sokolov do hry o předkolo Tomáš Vracovský, který střelou bez přípravy obral o čisté konto brankáře Dynama – 1:2. V 58. minutě však přichystal Baníku šok pardubický Michal Pochobradský, který překvapil nejen brankáře Hamalčíka střeleckým pokusem z pravého kruhu, který skončil v sokolovské brance – 1:3.

JAK TO VIDĚL TRENÉR

Tomáš Mariška (trenér HC Baník Sokolov): Věděli jsme, že utkání má extrémní důležitost a že je potřeba udělat bod. Myslím si, že hráči k tomu přistoupili velmi dobře a odpracovali jsme to nejlépe, jak jsme mohli. Myslím, že hráči se vydali na sto procent. Bohužel nás zradilo to, co nás teď trápilo ve zbytku sezony. A to byla především naše efektivita, která nebyla dobrá v tomto zápase, ani v těch předchozích. V tom byl ten hlavní rozdíl. Myslím, že jsme si vytvořili víc šancí, snažili jsem se hrát aktivně, ale bohužel jsme ty své šance nevyužili a využil je soupeř, proto dneska vyhrál. Jsem rád, že fanoušci vytvořili výbornou atmosféru, že nás hnali až do posledního střídání. Hráčům jsem poděkoval, jak za celou sezonu, protože si myslím, že pracovali na maximum. Teď nás to samozřejmě všechny mrzí, že nemůže sezona pokračovat dál. Musíme si to rozebrat, musíme se z toho ponaučit a já věřím, že se v příští sezoně vrátí Baník silnější…

HC Baník Sokolov – HC Dynamo Pardubice B 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Branky a nahrávky: 52. Vracovský (Kverka) – 11. Chabada (J. Mikyska, Nedbal), 49. Herčík (Rákos), 58. Pochobradský (Lichtag). Rozhodčí: Skopal, Zubzanda – Štofa, Sýkora. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 585. HC Baník Sokolov: Hamalčík – Tureček, M. Rohan, Weinhold, Mlčák, Klejna, Rulík, Maty. Beran – Tomeček, Kverka, Vracovský – Bernovský, Osmík, Přikryl – Csamango, Vrdlovec, V. Polák – Šlechta, T. Rohan, Křemen. Trenér: Mariška. HC Dynamo Pardubice B: Honzík – Hrádek, Zdráhal, Nedbal, Chabada, Tvrdík, Voženílek, Kaštánek – Hrníčko, Rákos, Herčík – Rohlík, J. Mikyska, Urban – Žálčík, Kaut, Pochobradský – Zeman, Rouha, Lichtag. Trenér: Jirků.