/HOKEJ/ Osmé kolo hokejové Chance ligy okořenil hit mezi do té doby prvním Vsetínem a třetím Baníkem Sokolov. Svěřenci sokolovského kouče Tomáš Marišky potvrdili, že se jim v domácím prostředí daří, když své fanoušky potěšili výhrou 3:0, když k ní přispěl nejen týmový výkon baníkovců, ale také brankář Vladislav Habal, který v brance Baníku čaroval, navíc si jako bonus připsal jednu brankovou asistenci.

Sokolov porazil Vsetín 3:0, čímž poskočil na druhé místo v Chance lize. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Do utkání naskočili hokejisté Sokolova velmi dobře. Již ve 4. minutě se totiž radovali z úvodní branky, o kterou se zasloužil po krásné bekhendové přihrávce Dalimila Mikysky u pravé tyče postavený Štěpán Csamango. Poté se dostali do hry i hosté, ale jejich šance likvidoval sokolovský brankář Habal.

I ve druhé i třetí třetině Valaši na sokolovském stadionu hokejově zlobili, ale na Habala správný recept nenašli. A tak přišel trest. V 54. minutě se parádně proháčkoval v přesilové hře téměř přes celé kluziště Roman Přikryl, který podruhé zasunul kotouč za záda vsetínského brankáře Patrika Romančíka.

A to nebylo ze strany Sokolova vše. Při power play Vsetína v 60. minutě šli do přečíslení Kofroň s Danielem Kružíkem, který poslal kotouč do prázdné branky hostů, čímž udělal za duelem definitivní tečku. Sokolov tak slavil po skalpech Zlína a Znojma další cenný domácí skalp. Navíc Vsetín se propadl z hokejového trůnu na třetí místo, když první příčku obsadila Poruba a Baníku pak patří v tabulce druhá příčka.

HC Baník Sokolov – VHK ROBE Vsetín 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Branky a nahrávky: 4. Csamango (D. Mikyska, Mlčák), 54. Přikryl, 60. Kružík (Kofroň). Rozhodčí: Petružálek – Svoboda, Kokrment, Teršíp. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 637. Sokolov: Habal – M. Rohan, Tureček, D. Mikyska, Weinhold, Rulík, Klejna, Mlčák – V. Adamec, Kverka, Tomeček – Vracovský, Přikryl, Kružík – Procházka, Kofroň, Koffer – Csamango, Vrdlovec, Křemen. Trenér: Tomáš Mariška. Vsetín: Romančík – Staněk, Ďurkáč, Smetana, Ondračka, Hryciow, Š. Jenáček – Bērziņš, Jonák, Rob – Půček, Klhůfek, Hrňa – Hořanský, Kern, Jandus – Kratochvil, Dědek, Vaňo. Trenér: Jiří Weintritt.