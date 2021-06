„Celou dobu jsem byl oficiálně trenérem Sparty, takže si mě vedení klubu stáhlo k áčku. Moc se těším, v extralize mě čeká něco úplně jiná úroveň, ale i v Sokolově to bylo po všech stránkách skvělé,“ vysvětlil Tomáš Hamara na webových stránkách klubu z hlavního města důvody přesunu.

Na hornický západ přišel v rámci nové spolupráce sokolovského klubu se Spartou, jako náhrada za kouče Karla Mlejnka, který dovedl Baník do Chance ligy. Po úvodní sezoně v první lize, ale Mlejnek kývl na nabídku vést českou reprezentaci do 20 let jako hlavní trenér.

Hamara v Sokolově, jako specialista na mládežnický hokej, měl dohlížet především na rozvoj velmi mladého týmu. To se mu dařilo, s Baníkem obsadil 10. místo v osmnáctičleném pelotonu Chance ligy. Horníci si zahráli také play off, i když přes prvního soupeře, lépe postavené Litoměřice, nedokázali přejít.

Uvolněné místo má v nejbližších dnesch zaujmout Martin Štrba. Rodák z Českých Budějovic má na svém kontě téměř 500 zápasů v naší nejyvšší soutěži a 11 startů za českou reprezentaci. Jako trenér půsboil napolsedy na Slavii Praha.