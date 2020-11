Na začátku 3. minuty poslal Motor do vedení Doležal, v 9. minutě upravil už na 0:2 Jonák. „Bohužel tam spadly dva smolné góly, je to nepříjemné, když od začátku dotahujete,“ komentuje špatný začátek obránce Energie Libor Zábranský.

Domácí se poté snažili o zvrat, opět i s Davidem Kašem v sestavě. A dlouho marně.

Na konci první části ale přece jen udeřilo.

Karlovarský kapitán Václav Skuhravý po dlouhé diskuzi se sudími vyhrál buly v útočném pásmu, kotouč přes Lukáše Pulpána doputoval k Tomášovi Vondráčkovi a ten zpoza branky dobře viděl najíždějícího Libora Zábranského. Tvrdá střela z pravé strany 1:2.

Brněnský odchovanec byl po premiérové extraligové trefě při chuti a ve druhé třetině vyrovnal na 2:2. Tentokrát střelou z levé strany. „Radost je to obrovská, ale hlavně je radost, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Tenhle zápas byl těžký a všechen kredit jde klukům, kteří mi to tam dvakrát krásně nahráli,“ poukazuje dvacetiletý bek Energie.

Ve třetí třetině potom strhl ve 48. minutě výhru na domácí stranu Petr Koblasa, 12 vteřin před vypršením početní výhody. „První třetina nebyla z naší strany ideální. Ale za stavu 0:2 jsme se hecli a troufnu si říct, úplně otočili vývoj utkání. Ve druhé třetině jsme jasně dominovali a jenom škoda, že nám tam toho nenapadalo víc. Na konci zápasu jsme to ubojovali a jsme rádi za tři body,“ popisuje Libor Zábranský.

Náročný zápasový program urostlému zadákovi nevadí. „Mně osobně to problém nedělá, v Kanadě jsme hráli obden normálně, třeba i tři dny v kuse. Mám to radši než jenom trénovat. Pauza byla dlouhá a myslím, že jsme teď všichni rádi, že můžeme hrát,“ hlásí.

V neděli se karlovarská družina vypraví na sever Čech, k podkrušnohorskému derby do Litvínova. „Ukázali jsme si, že můžeme hrát, jen nesmíme zaspat ty začátky. Musíme v tom pokračovat v neděli v Litvínově. Když tam budeme hrát tak jako teď ve druhé a třetí třetině, tak to bude dobré,“ má jasno obránce karlovarské Energie s číslem 88 na dresu.