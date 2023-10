/HOKEJ/ Hokejisté sokolovského Baníku v 11. kole Chance ligy na body nedosáhli, když v hitu kola nestačili na vedoucí Porubu, které podlehli 0:2.

Hokejisté po výhře 3:0 nad Přerovem neuspěli na lede Poruby, kde prohráli 0:2. | Foto: HC Baník Sokolov

První třetina na stadionu Poruby branku nepřinesla. Sokolov vstoupil do utkání aktivněji, ale následně neuspěli baníkovci v přesilové hře. Stejně si však počínali i domácí, které držel domácí výběr v šachu brankář Baníku Michajlov.

Poprvé se tak měnil ukazatel skóre ve druhé třetině, ve které připadla gólová radost na hokejky hráčů Poruby. Ve 28. minutě se Ondřej Šedivý dostal k puku na polovině kluziště, přešel sokolovského obránce a před poloodkrytou brankou nahrál Petru Mrázkovi, který zasunul kotouč za záda brankáře Sokolova. Hokejovou partu sokolovského kouče Tomáše Marišky brzdila ve druhé třetině vyloučení, ze kterého se pak dostávali těžko zpět do tempa.

Sokolov zkrotil Zubry, bral čtvrtou domácí výhru. První nulu připsal Michajlov

Do třetí třetiny šli baníkovci s cílem srovnat ukazatel skóre, ale to se jim nepovedlo. Sokolov neuspěl ani při power play, kterou domácí potrestali úspěšnou střelou do prázdné branky, když se o to zasloužil Lukáš Doudera. Baník tak vyšel ve druhém zápase na kluzišti soupeře bodově naprázdno, když naopak Poruba udržela domácí neporazitelnost, kterou protáhla na pět utkání. V sobotu 14. října se představí Sokolov v domácím prostředí, ve kterém se mu postaví od 17.00 hodin Dukla Jihlava.