/HOKEJ/ V dresu karlovarské Energie už párkrát play-off zažil, ale teď živí naději, že to bude přece jen jiné. „Už je na čase, abychom přešli přes předkolo,“ prohlásil Ondřej Beránek v rozhovoru pro Deník. Náladu měl před cestou do Olomouce dobrou, cestou z tréninku si prozpěvoval, což je u něho zvykem. „Připravujeme se, abychom play-off zvládli co nejlépe,“ slíbil fanouškům karlovarské Energie.

Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Soupeře znáte od neděle a už dnes vás čeká první zápas. Co lze během tak krátké doby na soupeře vymyslet?

Musíme si připravit přesilovky a hru v oslabení, ty ve vyřazovacích zápasech většinou rozhodují.

Když jsem naposledy mluvil s trenérem Brukem, tak právě s přesilovkami nebyl příliš spokojený. Zlepšilo se to?

Pracujeme na nich každý trénink, zlepšení tam je. Doufejme, že v tom budeme pokračovat.

Jak vás tak poslouchám, neříkáte si, že máte postupem do předkola splněno?

To určitě ne. Už je to asi čtvrtý rok, co jsme udělali předkolo, a zatím jsme přes něj nepřešli. Je na čase to zlomit.

Co je pro to třeba udělat?

Jako každé play-off, je to furt dokola. Musíme bojovat, hrát srdcem. A když to řeknu doslova, sežrat puk. Dát vždy o gól víc než soupeř. (úsměv)

Co čekáte od Olomouce?

Asi každý vám řekne, že důsledně brání, až betonujou. Je to jiný hokej, ale jsme na to připravení.

Na play-off se těším a chceme jít dál, prohlásil benjamínek Energie

Bude klíčem k úspěchu zvládnout aspoň jeden z prvních dvou zápasů na Hané?

Samozřejmě, bylo by krásné, kdybychom vyhráli hned první zápas. Určitě by se nám dýchalo lépe.

Patříte k hokejistům, kteří za Karlovy Vary hráli už juniorskou nejvyšší soutěž v Rusku. Co vám to dalo?

Utvořilo se tak jádro týmu, které spolu ruskou juniorku hrálo, byla to ohromná zkušenost, pomohlo nám to i do dospělého hokeje.

Přijde na to v kabině ještě i teď někdy řeč?

Určitě, to jsou nezapomenutelné zážitky. Už jsem to v pár rozhovorech říkal, bylo to úplně o něčem jiném než juniorská liga v Česku.

V čem nejvíc?

Vezměte si jen, jaká je Rusko velká země. Do týmů nebylo jednoduché se dostat, vybírali si jen nejlepší hokejisty, a tím rostla kvalita.

A z vás se i díky tomu stal Karlovarák, jste tady už deset let a o další dva roky jste prodloužil…

Už jsem tady dlouho, no. (úsměv) Skoro polovinu života. Vary mně přirostly k srdci, mám to tady rád. Rodinu mám ale i v Havlíčkově Brodě, takže je to půl na půl.

Co se vám tady nejvíc líbí?

Zdejší příroda. Já jsem kluk z vesnice, vždycky mě to táhlo do lesů a k vodě.

Odtud pramení i vaše koníčky, myslivost a rybaření?

Přesně tak. Kdykoliv mám volný den, jdu do lesa nebo na ryby. A tam si odpočinu.

Můžete se pochlubit nějakým triumfálním úlovkem?

Samozřejmě že něco by se našlo. Ale já nestřílím primárně kvůli trofejím. Rád se o zvěř i starám, zvlášť teď v zimě zanesu krmení a tak. To je pro mě hlavní, střílení je až na posledním místě.

Ale honů se účastníte, ne?

Jasně, to je krásné… Potkat se s chlapama a dodržovat tradice a zvyky, o kterých nám už naši dědové povídali.

Vy jste střelec i na ledě. V tomhle směru prožíváte nejúspěšnější sezonu. Hrálo i tohle roli při rozhodování, jestli budete v Karlových Varech pokračovat?

Pomohlo mi to možná při vylepšení smlouvy. Bylo tami pár jiných nabídek, ale já jsem ve Varech spokojený.

I proto, že už předtím prodloužil váš parťák z útoku i reprezentace Jiří Černoch? Čím to, že vám to spolu sedí?

Je to paráda, rozumíme si na ledě. Víme, kdo kam jezdí, dáváme si to skoro poslepu. Jirka je suprový kluk. Když si to všechno takhle sedne, hraje se vám pak o dost lépe.

Kamarádíte se i mimo led?

Jo, ale každý máme jiné zájmy. Popovídáme si o hokeji, ale do lesa spolu nechodíme. (úsměv)

Jak se vyrovnáváte s tím, že patříte k lídrům a tým na vás spoléhá? Jste víc vidět?

Počítáme s tím. Dospěli jsme do doby, kdy to na nás stojí. Dostáváme od trenéra prostor na ledě a my se musíme odvděčit body a góly. Lámat zápasy na naši stranu.

Považujete i z osobního hlediska za důležité, aby Vary zůstaly co nejdéle v play-off a vy jste měl šanci na nominaci do reprezentace?

Takhle o tom nepřemýšlím. Když pozvánka přijde, tak to budu řešit.

Přípravných turnajů se účastníte celkem pravidelně, ale vrcholná akce vás zatím míjí. Máte to v hlavě?

Samozřejmě že na to myslím, už je mi 27 let. Ale každý zápas za nároďák je krásný. Na šampionát je ještě dlouhá cesta, záleží na formě.

1/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 2/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 3/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 4/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 5/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 6/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 7/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 8/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 9/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 10/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 11/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 12/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 13/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 14/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 15/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 16/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 17/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie. 18/18 Zdroj: HC Energie Karlovy Vary Hokejista Ondřej Beránek v dresu karlovarské Energie.

Sérii rozehraje Energie na Hané

Včera dopoledne si karlovarští hokejisté ještě zatrénovali na domácím ledě v KV Areně, pak poobědvali a vydali se na Hanou, kde je dnes a zítra čekají úvodní dva zápasy předkola play-off proti olomouckým Kohoutům.

„Do předkola jdeme s tím, že chceme postoupit dál,“ prohlásil jasně pro klubový web útočník Petr Koblasa, jenž nastupuje v první formaci s reprezentanty Černochem a Beránkem.

Bilanci se soupeřem mají po základní části vyrovnanou, i když na vzájemné zápasy by byla lepší Olomouc. Ta vyhrála úvodní souboj 1. listopadu doma 2:0, čtrnáct dnů nato padla v lázních 2:3, ale před Vánoci vyhrála v KV Areně 3:0. Poslední souboj patřil na Hané Energii, když rozhodující gól na 4:3 dával útočník Kohout v poslední vteřině zápasu.

Olomouc spoléhá především na pevnou defenzivu a týmové pojetí. V kanadském bodování je nejlepším hráčem Lukáš Nahodil (15+16).

Jenže v play-off skóre nerozhoduje, počítají se jen vítězství. Který z týmů vstoupí do play-off lépe?

Předkolo play-off

Středa 8. března, 18.00: Olomouc – Energie K. Vary

Čtvrtek 9. března, 18.00: Olomouc – Energie K. Vary

Sobota 11. března, 15.30: Energie K. Vary – Olomouc

Případné další termíny:

NE 12. 3., 15.30: Energie Karlovy Vary – Olomouc

ÚT 14.3., 18.00: Olomouc – Energie Karlovy Vary

Hraje se na tři vítězné zápasy.