Když se ještě vrátíme k sestupu s českou osmnáctkou, bylo to pro vás tehdy facka?

Ještě dlouho mě to budilo ze sna, i když mi to v kariéře pomohlo. Nikdy bych takovou zkušenost nechtěl mít. Každý, kdo dělal hokej, ví, o čem mluvím. Z hlediska mé kariéry to ale bylo prospěšné. I když šlo o shodu náhod, trošku jsem vystřízlivěl. Byl jsem za výsledek zodpovědný a nesl si následky.

V čem vám to pomohlo?

Slevil jsem trochu z ega a začal být skromnější. Jak člověk stárne, nabírá zkušenosti a dokáže se na věci dívat s větším odstupem.

Bylo těžké si pak vydobýt respekt českého hokejového prostředí nazpátky?

Měl jsem štěstí, že jsem hned v další sezoně dostal nabídku jít do Chomutova, který jsem dotáhl do finále první ligy. Bojovali jsme o postup do extraligy. Nakonec mě vytáhla ze splínu práce a že jsem se hned mohl věnovat nové výzvě.

Nebyl tehdejší sestup způsobený tím, že český mládežnický hokej dopadl na dno, a od té doby se přece jen trochu zvedl?

Tak to nebylo. První rok pod mým vedením jsme měli na šampionátu osmnáctek bronz. Pak jsme na Memoriálu Ivana Hlinky (druhý nejprestižnější turnaj reprezentací do osmnácti let – pozn. red.) byli pátí, nic nenasvědčovalo tomu, co se stane. Obecně ale věřím, že už máme nejhorší za sebou a že se národní tým zase zvedne. Doufám, že si konečně přestaneme říkat, já budu hrát finsky, švédsky a podobně, ale začneme využívat naše české přednosti. Jsem strašně rád, že se letos na mistrovství světa povedlo získat bronz. Byť jsme měli finského trenéra, byly tam naše herní prvky. Vsadili jsme na českou hravou intuici a hráli výborně v defenzivě i přesilovkách.

K bronzu přispěli i útočníci Jakub Flek s Jiřím Černochem, které jste v Karlových Varech piplal. Cítil jste, že máte na jejich úspěchu taky svůj podíl?

Měl jsem radost a byl hlavně šťastný, že přivezli medaili.

V Karlových Varech jste trénoval posledních pět sezon. To je na poměry české extraligy nevídaně dlouhá doba. Čím to, že tohle spojení vydrželo tak dlouho ?

Měl jsem důvěru vedení a i tým měl nějaké výsledky. Jednak mi pomohla znalost prostředí a paradoxně taky to, že jsem přebíral tým, který sestoupil z extraligy do první ligy. Mohli jsme to postavit na mladých, které jsme obehráli v první lize. Potom jsme sice zase museli dost obměnit kádr, ale ta cesta, kterou jsme se vydali už v první lize, se ukázala jako dobrá.

Kometa půjde opět nahoru

Nebude to teď v Kometě trochu sebevražedná mise, když má klub za sebou dvě nevydařené sezony a evidentně mezi špičku nepatřil?

Pár lidí mi po oznámení přestupu řeklo, že bych měl zůstat ve Varech, kde je tým už hotový a mužstvo stabilizované. Ale Kometa je Kometa, touha hrát nahoře je v klubu patrná počínaje Liborem (Libor Zábranský – majitel klubu – pozn. red.) a konče posledním vrátným. Že se chvíli nedaří a tým nemá výsledky, jaké očekává veřejnost, to je přechodné období. Věřím, že se Kometa zase vydá nahoru.

V Kometě se pro zlepšení evidentně dělá hodně. Obranu posílili reprezentanti Tomáš Kundrátek s Janem Ščotkou, další novou akvizicí je Marek Hrbas. Do útoku už jste přivedli Jakuba Fleka, Radka Koblížka nebo produktivního Fina Kima Strömberga…

Myslím, že se posílilo velice dobře. Z daných možností, které jsme měli, se povedla sestavit velmi dobrá obrana. Už s tímto kádrem, který aktuálně máme, si dokážu představit, že nastoupíme ve velké síle do nadcházející sezony.

Kolik posil ještě vyhlížíte?

S obranou jsme spokojeni, ale ještě jedno jméno by mohlo přijít. Útok bychom taky posílili, kdyby ještě přišla nějaká výjimečná nabídka. Když nebude, rozhodli jsme se, že s tímto týmem půjdeme do nové sezony.

Klub opustila dvě velká jména. Hodně se diskutovalo o odchodu Michala Krištofa do ruského Vladivostoku. Máte pro něj za současné situace pochopení?

Je to každého věc. To, že já bych se v této situaci zachoval jinak, neznamená, že se tak zachová každý.

Velké emoce vzbudil také odchod produktivního amerického útočníka Petera Muellera do Vítkovic. Dá se takový hráč vůbec nahradit?

Musíme ho nahradit kvalitní týmovou hrou. Někteří hráči, kteří na to třeba nebyli v posledních letech zvyklí, dostanou větší ice time. Jako náhradu za Petera jsme vzali Kubu Fleka s Radkem Koblížkem, tak uvidíme, jak se s touto situací poperou.

Pešout má vztah k vínu a Moravě: S kamarády máme sklípek ve Vrbici



Ačkoliv je Martin Pešout rodák ze Slaného na Kladensku, malebná jižní Morava mu učarovala. Už při svém prvním angažmá v Kometě v letech 2013 – 2017 v roli asistenta trenéra u A týmu začal pronikat do tajů vinařství. „Můj bývalý tchán má vinařství, takže mě to zaujalo a s kamarády od hokeje máme sklípek ve Vrbici. Tyto věci jsou mi hodně blízké,“ přiznal Pešout.



K regionu ho váže jedno ještě silnější pouto. I když posledních pět roků trénoval na druhé straně republiky v Karlových Varech, na jihu Moravy má syna, který hraje hokej za Kometu. „Odmalička nastupoval za Brno, teď už chytá za devátou třídu Komety. V podstatě jsem tedy ani z klubu neodešel,“ usmívá se Pešout, jenž i v době svého karlovarského angažmá v Brně čas od času se svým týmem trénoval.



Syn majitele Komety Libor Zábranský mladší se zase pro změnu obouchával v dospělém hokeji právě pod Pešoutovým vedením v Karlových Varech. Po sezoně 2020/2021, kde nasbíral cenné zkušenosti, se ze západu Čech odrazil Zábranský junior k velmi zajímavému angažmá ve finském Jukuritu.