„Jak to říct slušně,“ začal Štrba své hodnocení v útrobách MEO Arény u šatny hostů. Přerovský zimák nemá žádný „press room“, tedy místnost pro novináře, kde by probíhaly společné tiskové konference. A tak došlo na ostrá slova.

„V dnešní době bohužel převládá to, že pokud budete hrát buzer*ntskej hokej, bránit, bořit a netvořit, tak budete získávat body. Já tohle svoje kluky učit nebudu, budu se je snažit posouvat v hokeji, herních situacích tak, aby je vyřešili herně a budu chtít hrát,“ řekl Štrba klubovému novináři Zubrů Danielu Doležalovi.

„Za sedm let v přerovském hokeji jsem mnohokrát neviděl, aby poražený celek hledal chyby u soupeře a ne u sebe. Samozřejmě jsem se s podobným vyjádřením ještě nesetkal, pan Štrba ale už při příchodu k rozhovoru působil rozladěně, takže se dalo čekat, že hodnocení zápasu proběhne bez servítek a v emocích,“ prozradil Doležal Deníku.

„Nebudu nikde čekat a odhazovat kotouče. Bohužel nás to ve většině případů bude stát body, ale já tohle dělat neumím a ani to dělat nebudu,“ uzavřel Martin Štrba své pikantní hodnocení zápasu.

To nezůstalo bez reakce. Na sociálních sítích to pochopitelně mezi přerovskými fanoušky vřelo, vyjádření jsme získali také přímo z klubu.

„Myslím si, že to byla přehnaná reakce po utkání v nějakých emocích. Pan Štrba tak ukázal nějaký svůj názor, my s ním ale určitě nesouhlasíme,“ reagoval sportovní manažer a vedoucí A-týmu Pavel Hanák.

„Je to o tom, že už dvacet kol se hraje play-off pro týmy, co jsou ohroženy sestupem. Počítá se každý bod. My jsme první dvě třetiny byli bruslařsky horším týmem, to přiznáváme. Bylo to ale i tím, že máme v nohách spoustu těžkých zápasů za poslední dobu. Pak jsme využili dvě přesilovky, Sokolov nedal gól a to rozhodlo zápas. Ne nějaký buzer*antský hokej,“ dodal Hanák.