„Nejde jen o tu osmičku, ale i o to, abychom zakončili základní část v nějakém dobrém rozpoložení a herní pohodě,“ poukazoval pro klubový server obránce Tomáš Havlín, který zamířil do lázeňského města právě z Liberce. Jenže i páteční soupeř Energie má o co hrát. Liberec totiž usiluje pro změnu o elitní čtyřku, takže i on bude mít od 17.30 hodin v KV Aréně o motivaci postaráno. Bude to těžký zápas, jako předešlé letošní zápasy s nimi,“ narážel Havlín na předchozí bitvy s týmem zpod Ještědu.

„Bude to podle mě velmi vyrovnané,“ přemítal ostřílený bek. Energií se však v posledních představeních v KV Aréně daří, což se odrazilo na návštěvnosti domácích zápasů. „Víme, že v předkole dostaneme podobný tým, takže to pro nás bude jen motivace, musíme na to být připraveni,“ zamyslel se Havlín.

FOTO: KV Aréna šílela. Energetici rozdrtili České Budějovice, počtvrté v sezoně

Navíc pro zkušeného pilíře zadních řad Karlových Varů, to bude hokejová srdcovka. „Strávil jsem tam nějakých čtrnáct sezón, takže trochu jiné to je, ale myslím, že ve chvíli, kdy přijde zápas, tak na to nemyslím a je to duel jako každý jiný,“ přiblížil své pocity před bitvou s bývalým klubem. Energetici by se rádi vítězně naladili na rozhodující fázi Tipsport extraligy.

„Určitě člověk nechce jít do do předkola jít po dvou prohrách. Myslím, že pro nás bude důležité, abychom si udrželi dobré rozpoložení a přenesli to do předkola,“ přeje si zvládnout nejen duel s Libercem, ale také ten s Kladnem, který hokejisté Energie odehrají v neděli 5. března od 16.30 hodin na kladenském stadionu, čímž tak udělají tečku za základní částí extraligy.