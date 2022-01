Vzhledem ke karanténě hráčů tak dochází k odložení i středečního zápasu se Šumperkem. Toto utkání se bude hrát až ve středu 9. února od 18.00 hodin.

„Stav kádru A-týmu, co do počtu hráčů, je v současné době opravdu tristní,“ řekl k situaci pro klubový server generální manažer Sokolova David Soukup.

Energii zařídil dva body dvougólový Jakub Flek

„Jediné, co mě těší, že z větší části se jedná o bezpříznakový průběh,“ našel malá pozitiva Soukup. „Věřím tedy, že již brzy se vše skutečně vrátí do starých kolejí,“ přeje si brzký návrat na hokejové stadiony generální manažer Baníku. Nejen hokejisté Baníku si tak prochází těžkým obdobím.

„Odkládání zápasů je mrzuté jak pro hráče, tak pro fanoušky i partnery. Snad si to již nyní vybereme a v dalším průběhu vše bude probíhat standardně. Přeji tedy i našim soupeřům, aby se jim tyto situace již vyhýbaly, a zároveň všem musím poděkovat. Všichni soupeři nám po vzájemné dohodě vyhověli, což nás těší, a opravdu děkujeme. I my v Sokolově se snažíme vycházet protivníkům vstříc a jsme rádi, že se nám to tentokrát vrátilo,“ chválil si vstřícnost soupeřů Soukup.

Vzhledem k tomu, že utkání v Porubě také bylo odloženo a o víkendu by měl mít Baník volno, k dalšímu zápasu by měl nastoupit až 2. února ve Vsetíně. Následovat by měl zápas v Porubě 3. února a domácí utkání s Porubou pak 5. února. Během reprezentační přestávky nastoupí Baník doma proti Šumperku 9. února a poté již začne skutečný zápasový maraton, kdy sokolovští hokejisté od 12. do 28. února odehrají devět zápasů.