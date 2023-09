Hokejisté sokolovského Baníku mají před sebou třetí vystoupení v Chance lize. Hokejová družina Tomáše Marišky se představí dnes, tedy ve středu 20. září, od 18.00 hodin na stadionu prostějovských Jestřábů.

HC Baník Sokolov pokořil doma Zlín, teď ho čeká venkovní duel na ledě Prostějova. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

K zápasu zamíří baníkovci po skalpu Zlína vítězně naladěni. „Ceníme si tohoto vítězství, protože to bylo odpracované od začátku do konce. Všichni plnili to, co měli,“ těšilo útočníka Sokolova Daniela Vrdlovce vítězství nad favoritem Chance ligy. Sokolov si prozatím užívá vstup do nového ročníku, když po dvou kolech má na kontě pět bodů. „Jsme rádi za takový začátek.

Když se podaří body do startu, tak je to samozřejmě příjemnější, než když máte zápasy bez bodu a je tam menší panika. Takže super začátek, ale snad se ta vlna nějakou chvíli udrží,“ přeje si Vrdlovec. Naopak Prostějov má za sebou prozatím pouze jedno utkání, ve kterém neuspěl na ledě Litoměřic, kde prohrál 2:4. Teď ho čeká domácí premiéra, kdy to Baník nebude mít lehké.

