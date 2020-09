Necelá tisícovka diváků se v havířovské Gascontrol Aréně nenudila, i když na první gól se čekalo až do druhé třetiny. V té ale otevřel skóre překvapivě hostující Jaromír Kverka, který ve 23. minutě šikovně tečoval nabídku obránce Denise Zemana –0:1.

Domácím se podařilo srovnat ve 37. minutě Doktorem.

Ve třetí třetině si ale vzali hosté své vedení zpět a byl to opět Jaromír Kverka. Útočník Sokolova ve 47. minutě po nenápadné akci dokázal překonat Stezku v havířovské brance – 1:2.

Domácímu celku nepomohla k vyrovnání ani přesilová hra podepřená odvoláním brankáře.

Baníkovci se tak mohli radovat před dalekou cestou na západ Čech z povedené výhry.

„Pocity po utkání jsou určitě velmi pozitivní a příjemné. Jsem spokojený jak s týmovým výkonem, tak s předvedenou hrou. Hráli jsme hokej, jímž bychom se chtěli prezentovat v sezoně. Samozřejmě k tomu přispěl i soupeř, který hrál hodně aktivně, a i díky tomu se, myslím, museli diváci dobře bavit. Olda Cichoň chytal výborně a hodně klukům pomohl, velkou měrou pomohl tomu týmovému výkonu,“ hodnotil zápas trenér hornického celku Tomáš Hamara.

„Zápas hodnotím kladně, jsme hrozně rádi, že jsme tady uspěli a urvali tři body. Myslím si, že kromě první třetiny, kdy jsme soupeře pustili do tří vyložených šancí, tak další dvě jsme se s tím srovnali. Bylo to výborné utkání, obě strany jezdily, hrál se aktivní hokej, napadalo se ve dvou a divákům se to muselo líbit,“ doplnil sokolovský asistent Petr Holejšovský.

Sokolov si tak po 24 letech zopakoval výhru v Havířově, opět na začátku sezony a opět 2:1. Tehdejší ročník první ligy ale nakonec skončil pro Baník sestupem.

Doma se sokolovští hokejisté představí poprvé ve středu proti Stadionu Litoměřice.