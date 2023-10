/HOKEJ/ Ve třináctém kole Chance ligy se představili hokejisté sokolovského Baníku na stadionu v Chrudimi, kde se jim postavila rezerva pardubického Dynama. Vše podstatné se odehrálo až v závěrečné třetině, ve které padly všechny branky, když Baník dosáhl na cennou výhru 3:1. Sokolov se tak po dvou prohrách navrátil zpět na vítěznou vlnu. V sobotu se představí baníkovci v domácím prostředí, ve kterém v sobotu 21. října vyzvou od 17.00 hodin Frýdek-Místek.

Hokejisté Sokolova uspěli v Chrudimi, kde porazili Pardubice B 3:1. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

První třetina přinesla na chrudimském zimáku několik šancí, ale tu největší promarnil v 19. minutě pardubický Michal Pochobradský, který nedokázal uklidit puk do odkryté klece Sokolova.

I druhé periodě kralovali brankáři. I když více práce měl tentokrát brankář Baníku Petr Hamalčík, když vychytal loženky z hokejek Marka Voželníka či Jakuba Koudelky. To na druhé straně měl brankář Pardubic David Honzík o trochu méně práce, ale nejvíce se zapotil při šanci sokolovského forvarda Martina Osmíka.

Střeleckou smůlu protrhl jako první v závěrečné dvacetiminutovce Sokolov. V 50. minutě Martin Osmík ujel po pravé straně a poslal puk za branku Pardubic, kde číhal Adam Křemen, který se následně obtočil okolo svatyně Dynama a poslal puk přesně k tyčce.

V 54. minutě však záložní tým Pardubic dokázal vyrovnat, když se po střele z pravé strany dostal k Robinu Kaplanovi, který rychle poslal touš do odkryté části branky Hamalčíka. Z vyrovnání se však Dynamo neradovalo dlouho.

Ještě v téže minutě totiž vyrobil chybu domácí brankář Honzík, když poslal puk mezi kruhy k Tomáši Vracovskému, který z první poslal puk do horního rohu branky Pardubic.

Baník poté dorazil Dynamo v 58. minutě, kdy šli domácí do šesti, kdy Štěpán Csamango dostal puk do střední třetiny a od červené se trefil do prázdné branky Pardubic, čímž stvrdil výhru svého týmu.