Autoři těchto proklamací byli považováni za lehce nesvéprávné. Podobným posměškům je teď ale konec. Cheb má od nové sezony právo hrát naši třetí nejvyšší soutěž. V klubu se teď horečně pracuje na shánění financí a stavění kádru. Těžký úkol.

„Chebská věc“ ale nemusí být ztracena. S jednoznačnou podporou teď přišel Karlovarský krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. „Předem bych chtěl vyjádřit velkou radost nad tím, že klub HC Stadion Cheb postoupil do II. ligy mužů hned v první sezóně, ve které se o to pokusil. Karlovarský kraj tímto postupem získal poslední chybějící soutěž dospělých, a to II. ligu,“ říká na úvod předseda Karlovarského KVV ČSLH Bronislav Píša.

Karlovarský kraj by tak získal k extralize, první lize i třetí nejvyšší soutěž mužů. „Je to velmi dobrá zpráva především pro všechny mladé hokejisty, pro které je profesionální hokej momentálně nad jejich sportovní možnosti, ale přesto jsou velmi kvalitní hráči na to, aby mohli hrát soutěž II. ligu ČR právě ve městě Cheb,“ poukazuje Píša.

Samotný Stadion Cheb by mohl začít postupně sklízet plody své práce s mládeží, kterou v minulosti započal. „Je velmi pravděpodobné, že v nejbližší budoucnosti se začnou objevovat místní kluci v mateřském dospělém mužstvu. Řada z nich již působí či působila v Akademii ČSLH HC Energie K. Vary. Pro město Cheb, které je druhým největším městem v kraji, to bude bezesporu výborná reklama, tím spíš, že hokej stále považujeme za národní sport,“ dodává předseda Karlovarského KVV ČSLH.

Chebští navíc mohou počítat s podporou extraligové Energie Karlovy Vary i prvoligového Baníku Sokolov, to ostatně zástupci obou hlavních hokejových klubů v kraji potvrdili přímo na chebském zimním stadionu při prosincovém vzájemném exhibičním utkání. Stejně to vidí i Bronislav Píša, který zároveň působí také v karlovarské Energii jako manažer mládeže. „Mohu s jistotou prohlásit, že HC Energie Karlovy Vary a HC Baník Sokolov jsou připraveny pomoci chebskému klubu, jak jen to bude možné, tak aby HC Stadion hrál důstojnou roli v této soutěži. Jsme si vědomi, že první sezóna po postupu bude velmi těžká, ale uděláme společně maximum, abychom soutěž udrželi i pro další ročníky. Optimismu nabývám z důvodu dosavadní praxe v komunikaci a vzájemné podpoře mezi jednotlivými kluby našeho kraje. Jsem přesvědčen, že jakmile se nám podaří zvládnout první sezónu, stane se HC Stadion Cheb tradičním účastníkem II. ligy ČR,“ má jasno Bronislav Píša.

Ten na závěr přidal apel na další subjekty. „Chtěl bych vyjádřit poděkování a poprosit všechny sponzory a partnery, zejména městské a krajské samosprávy, aby podpořili tento projekt klubu HC Stadion Cheb, protože postup do II. ligy není samozřejmostí a vyžaduje velké úsilí. Jsou další ambiciózní kluby v České republice, které by tuto soutěž chtěly hrát, ale postup se jim vybojovat nepodařilo. Promarnění této jedinečné příležitosti, která by se nemusela dlouhá léta opakovat, by znamenalo ztrátu možnosti pro mladé hráče pokračovat v kariéře přechodu z juniorského věku do kvalitní seniorské soutěže. Zejména pro chebské odchovance a ostatní hráče karlovarského regionu.“